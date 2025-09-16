배드민턴 안세영, 중국 마스터스 16강 안착

▲ 안세영 선수

배드민턴 여자 단식 '세계 최강' 안세영이 2025 세계배드민턴연맹, BWF 월드투어 슈퍼 750 중국 마스터스 16강에 가뿐히 올랐습니다.안세영은 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 여자단식 32강에서 일본의 니다이라 나쓰키를 2대 0으로 제압했습니다.1게임 초반 1점씩 주고받으며 팽팽한 접전을 펼치던 안세영은 7대 6으로 뒤진 상황에서 7연속 득점으로 주도권을 잡은 뒤 6점을 내리 추가하며 손쉽게 1게임을 따냈습니다.2게임에서도 큰 위기 없이 경기를 풀어나갔습니다.3대 3 동점에서 4연속 득점으로 격차를 벌려나간 끝에 안정적으로 경기를 마무리했습니다.안세영은 올해 말레이시아오픈을 비롯해 전영오픈, 인도네시아오픈 등 슈퍼 1000 3개 대회를 석권했고, 슈퍼 750 대회인 인도오픈과 일본오픈, 슈퍼 300 대회인 오를레앙 마스터스에서도 정상에 올랐습니다.지난달에는 프랑스 파리에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권대회에 출전해 대회 2연패에 도전했으나 준결승전에서 라이벌 천위페이(중국)에게 패해 아쉽게 탈락했습니다.이번 중국 마스터스는 세계선수권대회 이후 안세영이 처음 참가하는 대회입니다.안세영은 16강에서 덴마크의 미아 블릭펠트와 맞붙습니다.