이찬진 금감원장, 금소원 분리·공공기관 지정에 "정부 결정 따라야"

박재현 기자
작성 2025.09.16 15:40 조회수
▲ 이찬진 금융감독원장이 지난 9월 11일 서울 강남구 네이버스퀘어에서 열린 금융감독원장-빅테크 CEO 간담회에서 발언하고 있다.

이찬진 금융감독원장이 오늘(16일) 조직개편과 관련해 "금감원은 공적 기관으로서 정부 결정을 충실히 집행할 책무가 있다"며 임직원들에게 수용이 불가피하다는 입장을 전달했습니다.

이억원 금융위원장에 이어 이찬진 원장까지 금융당국 양 수장이 조직개편 후속 사항을 예정대로 추진해 나가겠다는 뜻을 밝히면서 금융당국 조직·업무 분리 작업이 본격화될 것으로 보입니다.

금융당국에 따르면 이 원장은 이날 임원회의에서 "감독체계 개편은 새 정부 출범 이후 국정기획위원회에서 수개월 논의와 당정대 협의를 거쳐 공식적인 정부 조직개편안으로 최종 확정·발표된 사안"이라며 이같이 말한 것으로 알려졌습니다.

그는 금감원 본연의 역할 수행을 거듭 강조한 것으로 전해졌습니다 이 원장은 이세훈 수석부원장을 단장으로 하는 입법 지원 태스크포스(TF)를 즉시 가동하라는 지시도 내렸습니다.

전날 국회가 금융위설치법 개정안 등을 발의한 만큼 추가 개정이나 수정이 필요한 부분에 의견을 내는 등 국회 법률 개정 논의에 적극적으로 참여해야 한다는 취지로 읽힙니다.

이 원장은 임원들에게 "감독원 본연의 업무에 일체 소홀함이 없도록 하라", "최고 수준의 책임감과 경각심을 갖고 담당 업무를 확실히 챙겨달라"며 질책 섞인 당부도 한 것으로 알려졌습니다.

전날 이억원 금융위원장도 취임식에서 직원들에 대한 편지 형식으로 "공직자로서 최종 결정이 내려지면 그 결정을 따르는 게 우리 책무이자 의무"라며 수용하는 태도를 보였습니다.

그러나 금감원 노조는 정부의 조직개편안에 강하게 반대하고 있는 만큼 원장 발언이 내부 동요와 혼란을 자극 가능성도 있습니다.

이 원장은 지난 12일 노조와 면담에서 "조직 분리 비효율성, 공공기관 지정에 따른 독립성 및 중립성 약화 우려에 대해 엄중하게 생각한다"며 노조에 힘을 싣는 듯한 발언을 했는데, 이날 "금감원 본연의 역할 수행"을 강조하면서 입장이 달라졌다는 해석이 나올 수 있습니다.

조직개편안은 금감원을 분리해 금융소비자원(금소원)을 신설하고, 금감원과 금소원을 공공기관으로 지정하는 내용을 담고 있습니다.

금감원 직원들은 이날로 엿새째 출근 전 '검은 옷' 시위를 이어갔습니다.

일부 직원은 개별적으로 대통령실 인근과 국회 앞에서 1인 시위에도 나서고 있습니다.

비상대책위원회는 18일 국회 앞 야외 집회 등 장외 투쟁을 진행하는 등 여론전을 확대할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
