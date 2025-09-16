"일본 이시바 총리, 이달 말 한국 방문 예정"

▲ 이시바 시게루 일본 총리

이시바 시게루 일본 총리가 이달 하순 유엔 총회에 참석한 뒤 한국을 방문할 예정이라고 교도통신이 자민당 간부를 인용해 보도했습니다.통신에 따르면 이시바 총리는 자민당 간부회의에서 "다음 주 제반 사정이 허락되면 (유엔 총회에) 참석하고 싶다"고 말했다고 모리야마 히로시 간사장이 간부회의 뒤 기자회견에서 밝혔습니다.이와 관련해 사카모토 데쓰시 국회대책위원장도 이시바 총리가 방미 뒤 한국을 찾을 예정이라며 "한일 관계는 매우 중요하다"고 말했습니다.앞서 지난 12일 일본 후지뉴스네트워크(FNN) 등 현지 언론은 사임 의사를 밝힌 이시바 총리가 오는 30일부터 이틀간 방한해 지방 도시에서 이재명 대통령과 회담하는 것을 조율 중이라고 보도한 바 있습니다.지난달 23∼24일 방일한 이재명 대통령 제안에 화답하면서 양국 간 정상 외교를 이어가려는 취지로 보입니다.이 대통령은 방일 당시 "셔틀외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다"며 "서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다"고 제안했습니다.오는 23일부터 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 일반 토의의 잠정 연설자 명단에는 이시바 총리의 연설 일자가 26일로 잡힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)