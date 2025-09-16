4중 역세권 '경기 기회타운 인덕원' 착공…2027년 말 준공 목표

▲ 경기 기회타운 인덕원 착공식

경기 안양시 인덕원 일원에 축구장(7천140㎡) 21개 규모로 조성되는 '경기 기회타운 인덕원'이 오늘(16일) 공사에 들어갔습니다.경기도는 오늘 안양 인덕원 환승주차장에서 김동연 지사와 최대호 안양시장, 경기주택도시공사(GH) 및 안양도시공사 관계자, 지역주민 등 100여 명이 참석한 가운데 착공식 행사를 열었습니다.기회타운은 일자리와 주거, 여가, 교통, 복지 등의 기능을 융합한 민선 8기 경기도형 도시 모델입니다.앞서 올해 3월 도는 수원 우만 테크노밸리, 용인 플랫폼시티, 안양 인덕원 등 3곳에 기회타운을 조성한다는 계획을 발표한 바 있습니다.오늘 착공한 기회타운 인덕원은 3월 용인 플랫폼시티 착공에 이어 두 번째입니다.기회타운 인덕원은 동안구 관양동 일원 15만㎡에 임대주택 511호와 인공지능(AI), 바이오, 모빌리티 등 미래 산업 기업이 입주할 공간 등을 짓는 도시개발 사업입니다.지하철 4호선과 수도권광역급행철도(GTX) C노선, 월곶-판교선, 인덕원-동탄선 등 '4중 역세권'인 인덕원을 중심으로 5천400개의 일자리가 창출되고, 상업·문화·여가 공간도 조성됩니다.안양시, 경기주택도시공사, 안양도시공사 등이 공동 시행해 2027년 말 준공할 예정입니다.김 지사는 착공식에서 "기회타운 인덕원은 '사람 중심의 경제' 휴머노믹스의 집약체"라며 "이곳을 직주근접과 워라벨이 가능한 경기도형 미래도시로 변화시키겠다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)