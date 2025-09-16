4중 역세권 '경기 기회타운 인덕원' 착공…2027년 말 준공 목표

▲ 경기 기회타운 인덕원 착공식
경기 안양시 인덕원 일원에 축구장(7천140㎡) 21개 규모로 조성되는 '경기 기회타운 인덕원'이 오늘(16일) 공사에 들어갔습니다.
경기도는 오늘 안양 인덕원 환승주차장에서 김동연 지사와 최대호 안양시장, 경기주택도시공사(GH) 및 안양도시공사 관계자, 지역주민 등 100여 명이 참석한 가운데 착공식 행사를 열었습니다.
기회타운은 일자리와 주거, 여가, 교통, 복지 등의 기능을 융합한 민선 8기 경기도형 도시 모델입니다.
앞서 올해 3월 도는 수원 우만 테크노밸리, 용인 플랫폼시티, 안양 인덕원 등 3곳에 기회타운을 조성한다는 계획을 발표한 바 있습니다.
오늘 착공한 기회타운 인덕원은 3월 용인 플랫폼시티 착공에 이어 두 번째입니다.
기회타운 인덕원은 동안구 관양동 일원 15만㎡에 임대주택 511호와 인공지능(AI), 바이오, 모빌리티 등 미래 산업 기업이 입주할 공간 등을 짓는 도시개발 사업입니다.
지하철 4호선과 수도권광역급행철도(GTX) C노선, 월곶-판교선, 인덕원-동탄선 등 '4중 역세권'인 인덕원을 중심으로 5천400개의 일자리가 창출되고, 상업·문화·여가 공간도 조성됩니다.
안양시, 경기주택도시공사, 안양도시공사 등이 공동 시행해 2027년 말 준공할 예정입니다.
김 지사는 착공식에서 "기회타운 인덕원은 '사람 중심의 경제' 휴머노믹스의 집약체"라며 "이곳을 직주근접과 워라벨이 가능한 경기도형 미래도시로 변화시키겠다"고 말했습니다.
(사진=경기도 제공, 연합뉴스)