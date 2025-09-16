광주시의회, 예산으로 산불 성금 내고는 "자발적 참여?" 황당 홍보 [자막뉴스]

광주시의회가 지난 3월 영남지역 산불 피해 성금을 기부하면서 업무추진비와 의회 운영공통경비 등을 사용해 논란이 일고 있습니다.



의회 측은 관련 규정에 근거 조항이 있어서 성금을 보탰다는 입장이지만, 이를 자발적인 성금 기부로 홍보했다는 점에서 비판이 제기된 겁니다.



의회는 지난 3월 영남지역 산불 피해 복구 성금 명목으로 대한적십자사에 500만 원을 기부했고, 당시 보도자료를 통해 의장단을 비롯한 23명 전체 의원과 사무처 간부들이 자발적으로 기부했다고 밝혔습니다.



하지만 500만 원 가운데 80만 원은 업무추진비에서 충당된 사실이 정보공개 내역으로 확인됐습니다.



또, 100만 원은 의회 운영공통경비에서 집행돼 총 180만 원의 기부금이 의회 예산에서 나간 것으로 드러났습니다.



의회는 행정안전부 규칙에 '해당 지방자치단체 관할구역 외 지역에서 재난 사고가 발생했을 때 이재민이나 피해자에 대한 격려금품 지급과 식사 제공에 업무추진비를 사용할 수 있다'고 돼 있다고 밝혔습니다.



또 의회 운영공통 경비 사용 역시 의정활동 수행에 필요한 경우 위로금, 격려금 및 소액 경비는 현금 집행이 가능하다는 규정을 준용했다는 설명입니다.



다만 이러한 해명에도 의회 예산 사용 내역을 공개하지 않고 전액을 자발적 성금으로 기부했다고 홍보한 부분은 비판의 소지가 있다는 지적이 나옵니다.



