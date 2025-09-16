"인형·사탕 사줄게" 미성년자 유인 미수 사건 잇달아 적발

▲ 경기 화성서부경찰서 전경

인형이나 사탕을 사주겠다는 말로 나이 어린 학생들에게 접근한 남성들이 잇달아 경찰에 적발됐습니다.경기 화성서부경찰서는 미성년자 유인미수 혐의로 A 씨를 형사 입건했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 15일 오후 1시 30분 화성시 향남읍 한 초등학교 부근에서 수업을 마치고 귀가하던 초등학교 저학년 여학생 3명에게 접근해 "인형을 사주겠다"고 말한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 아이들이 거절 의사를 밝히자 발길을 돌린 것으로 전해졌습니다.이들 학생은 귀가해 부모에게 이런 사실을 알렸고, 이후 경찰에 신고가 접수됐습니다.경찰은 피해 진술을 청취한 뒤 A 씨의 신원을 특정해 경찰서로 임의동행했습니다.A 씨는 경찰에서 "아이들과 놀이터에서 함께 놀려고 했다"는 취지로 진술했습니다.경찰은 A 씨를 정식으로 입건하고, 자세한 경위를 조사하고 있습니다.수원팔달경찰서도 미성년자 유인미수 혐의로 20대 네팔인 B 씨를 구속해 조사 중입니다.B 씨는 지난 13일 오후 7시 40분 수원역 인근 로데오거리에서 남자 중학생 2명에게 "사탕을 사주겠다"며 다가간 혐의를 받고 있습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 B 씨의 신원 확인 과정에서 그가 불법 체류자라는 사실을 파악해 현행범으로 체포했습니다.B 씨는 "술에 취한 상태였다"고 진술했습니다.경찰은 최근 유괴 시도 사건 등이 잇따르고 있는 데다 B 씨가 불법체류자인 점 등을 고려해 구속영장을 신청했습니다.전날 법원으로부터 B 씨의 구속영장을 발부받은 경찰은 남은 조사를 이어가고 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)