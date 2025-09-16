[AFTER 8NEWS] "납품 축하해" '기술 탈취' 중소기업 비극의 시작…"대기업이 부르면 그건 죽음의 키스"

지난 2023년 월스트리트저널이라는 외신에서 도발적인 제목의 기사를 하나 냈는데 '애플이 부르면 죽음의 키스다'라는 겁니다. 애플이 이것저것 물건들을 만들면서 기술을 가진 중소기업에게 접근을 한 다음에 그 기술과 인력을 빼돌린다는 거죠. 그 중소기업 입장에선 그 애플의 제안이 워낙 매력적이기 때문에 거부할 수가 없다는 겁니다. 우리나라라고 과연 다를까요?



저희가 보도했던 여러 중소기업들도 시작은 장밋빛 미래를 꿈꾸면서 시작이 됐습니다. 솔컴 인포컴스라고 실제로 있었던 사례입니다. 코오롱의 IT 계열사로부터 공동 연구개발 제의를 받았었고 이거에 수락해서 중요한 정보들을 넘겼던 거죠. 그렇게 8년의 싸움이 시작된 끝에 결과적으로 회사는 문을 닫을 수밖에 없었습니다. 사실 중소기업 입장에선 '내가 기술을 빼앗겼다'라는 그 사실을 인지하는 것조차 몇 년 뒤입니다. 다른 거래처 친한 사장님이 얘기를 해주는 거죠. '어 김 사장님 네 제품이 어느 기업에 어느 공장에서 쓰이고 있던데, 납품한 거 축하해' 이렇게 얘기를 하는 거죠. '난 납품한 기억이 없는데' 이게 역추적하고 되새기고 보면 '아 그 회사가 전에 우리 회사한테 뭘 같이 하자고 했었는데'라고 생각하면서 컴플레인을 하기 시작하죠.



실제 싸움에 들어가는 것도 큰 용기가 필요합니다. 가장 어려움을 겪는 부분은 바로 자료 확보입니다. 확실하게 내 기술이 도난당했다는 걸 입증할 수 있는 방법은 그 기술을 빼앗아간 가해 기업 직원들이 서로 뭐 예를 들면 메일이나 문자 메시지를 주고받으면서 '야 저 회사의 기술을 좀 벤치마킹 해 봐라 좀 비슷하게 만들어 봐라' 이런 기록을 확보하는 건데 그거를 중소기업 입장에서 무슨 수로 확보를 하겠습니까? 여러 의심 가는 정황들만 모아다가 '이걸 밝혀주세요'라고 경찰 같은 수사기관이나 아니면 공정위, 중기부 같은 정부기관이 요청을 하는 건데 물론 이제 민사 소송 같은 경우는 문서 제출 명령이 있기는 합니다. 하지만 이것조차 재판부의 허락을 득해야 하는 것이고 상대방 측에서 '이건 영업 기밀이라 공개할 수도 없고 우리들이 싸우고 있는 이 기술과는 무관한 별개의 기술이다'라고 해버리면 사실 뭐 방법이 거의 없습니다. 이렇게 힘들게 싸워나가야 된다는 걸 알기 때문에 중소기업 사장님들은 다윗과 골리앗의 싸움에 뛰어들기보다는 그냥 합의 정도로 끝내려고 하거나 그것도 못해서 자포자기하시는 경우들도 많고 다 다른 사업으로 사업 방향을 아예 트시는 경우들도 많이 있습니다.



사실 배상금도 턱없이 적습니다. 앞서 말씀드렸던 솔컴 인포컴스 같은 경우는 8년 가까이 싸워왔습니다. 그런데 형사 최종심에서 무혐의 판정이 났고 민사 2심에서는 배상금 2천만 원에 만족해야 했습니다. 원래 요구했던 금액은 2억 1400만 원이었는데 10%도 안 되는 금액으로 끝나버린 거죠. 8년 가까이 싸워오면서 얼마나 많은 직원들의 임금을 못 주고 수임료로 많은 돈을 썼을 거고 이런 걸 떠나서 정신적인 스트레스가 심각했을 텐데 이런 피해에 비하면 8년의 싸움의 결과가 2천만 원이라는 건 좀 많이 안타깝습니다. SJ 이노테크 같은 회사 같은 경우는 한화와 지금 분쟁을 벌이고 있는데 법원이 국내 최초로 2배의 징벌적 손해배상을 인정하면서 한화가 이 중소기업에게 10억 원의 손해배상을 하라고 했습니다. 하지만 한화가 바로 상고하면서 지금 이 배상도 차일피일 미뤄지고 있는 상황이죠. 시간을 끌면 이긴다라는 이런 기술 탈취 분쟁의 속설들이 아주 없는 말은 아닌 셈입니다.



지금 정부도 이런 문제를 알기 때문에 징벌적 손해배상 범위를 3배에서 5배로 늘리거나 아니면 전문가를 불러서 사실 조사를 할 수 있게 하는 이른바 K-디스커버리 제도 도입 이런 것들을 얘기했는데 사실 이런 제도들이 실질적으로 힘을 받기 위해선 이 중소기업이 중소기업이 실제로 발생한 손해액 그러니까 실손해액을 제대로 판정하는 것이 중요합니다. 가령 재판부에서 이 중소기업의 피해를 500만 원으로 인정했다면 5배라고 해봐야 2,500만 원밖에 안 되잖아요. 그래서 실제로 이 중소기업이 기술 탈취로 인해서 어떤 피해를 입었는지 이 배상액 산정의 기준이 되는 이 실손해액을 제대로 책정해야 된다는 의견이 많았습니다.



저희가 지난 일주일 동안 선박용 공조기부터 소프트웨어까지 다양한 사례들을 다뤘지만 이런 모든 기술 분쟁이 일어나는 근본적인 원인은 같다고 저는 생각합니다. 바로 대기업 중심의 산업 생태계이기 때문이죠. 좀 쉽게 표현하면 중소기업 입장에서 살아남으려면 대기업 위주 공급망에 들어가는 수밖에 없습니다. 중소기업의 부주의함을 탓하시는 분들도 있었어요. '너희들이 잘 했었어야지, 그걸 빼앗기고 나서 앓는 소리를 하면 어떡하냐'라는 분들도 있었는데 사실 저희는 이게 일부 운 없는 기업들이 당한 불행이라고 생각하지는 않습니다. 어느 기업이라도 당할 수 있는 이야기입니다. 우리나라에서는 대기업뿐 아니라 건실한 중견 중소기업도 많아야 되고 기술 하나 두 개로 먹고살지만 튼튼한 기업들이 많아야 됩니다. 그런 회사들이 이런저런 이유로 무너지고 그걸 목도한 다른 사람들이 해외로 빠져나가 버린다면 결국 그 피해는 우리 모두가 볼 수밖에 없습니다. 강소 기업들, 좋은 기술을 갖고 있는 회사들이 자신들의 몫을 온전히 지켜 나가면서 커 나갈 수 있기를 바라봅니다.



