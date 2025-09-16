"노숙인 죽이자" 발언 미 폭스뉴스 진행자…결국 사과

▲ 2024년 10월 17일 제79회 앨프리드 E. 스미스 기념재단 연례 만찬에 참석한 폭스뉴스 '폭스 앤드 프렌즈' 진행자 브라이언 킬미드.

정신질환 노숙인들을 독극물 주사로 죽여버리자고 방송에서 발언해 물의를 빚은 미국 보도채널 진행자가 공개사과 했습니다.현지시간 15일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 브라이언 킬미드는 폭스뉴스 '폭스 앤드 프렌즈' 주말 편에 출연해 지난주에 자신이 이 쇼에서 했던 발언을 사과했습니다.킬미드는 노숙생활을 하는 정신질환자들에게 목숨을 앗아가는 독극물 주사를 놓도록 하자는 자신의 발언이 부당한 것이었다며 "극도로 냉담했던 발언에 대해 사과한다"고 말했습니다.킬미드는 지난 10일 이 프로그램에 출연해 노스캐롤라이나주 샬럿의 경전철 열차 내에서 발생한 살인사건에 관한 얘기를 하면서 문제의 발언을 했습니다.지난달 22일 발생한 이 사건은 이달 초에 사건 영상이 공개돼 퍼져 나가면서 미국에서 큰 사회적 이슈가 됐습니다.피해자는 우크라이나 출신 난민 여성 이리나 자루츠카, 가해자는 정신질환을 앓으며 노숙 생활을 해 온 흑인 남성 디칼로스 브라운 주니어였습니다.물의를 빚은 킬미드의 발언은 이 프로그램 공동 진행자 중 한 명이 '공공 재원에 따른 지원을 받아들이지 않는 노숙자들은 감옥에 가둬야 한다'는 취지로 말한 직후에 나왔습니다.킬미드는 "또는 독극물 주사를 놓든지"라며 "그냥 죽여버려야 한다"고 말했습니다.당시 '폭스 앤드 프렌즈' 공동진행자들은 킬미드의 발언을 반박하지 않고 맞장구를 치면서 "왜 이 지경까지 와야만 했을까요?"라면서 대화를 이어갔습니다.킬미드는 1997년에 폭스뉴스에 입사했으며, 1998년 '폭스 앤드 프렌즈' 방영이 시작될 때부터 이 프로그램을 진행했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)