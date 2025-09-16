"'친 트럼프 활동가' 커크 암살 용의자, 체포 직전 채팅방에서 자백"

▲ 찰리 커크 암살 용의자 타일러 로빈슨

미국 우파 청년 활동가 찰리 커크의 암살 용의자가 경찰에 체포되기 전 온라인 채팅방에 일종의 자백 메시지를 남겼다고 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.보도에 따르면 타일러 로빈슨은 커크 피살 다음 날 저녁 경찰에 체포되기 직전 메신저 디스코드의 그룹채팅방에서 범행을 자백하는 것 같은 글을 남겼습니다.채팅 내용을 보면 로빈슨은 "안녕 얘들아, 나쁜 소식이 있어"라며 "어제 유타밸리대에서 (있었던 일은) 나야. 모두 미안"이라고 적었습니다.익명의 관계자에 따르면 해당 메시지는 로빈슨의 계정에서 30명 정도가 참여한 비공개 온라인 그룹으로 전송됐습니다.디스코드는 당국에 이 메시지의 사본을 제공한 것으로 알려졌지만, "용의자가 디스코드에서 이번 사건을 계획했거나 폭력을 조장했다는 증거는 찾지 못했다"고 밝혔습니다.메시지 전송 두 시간 후 당국은 로빈슨 체포를 발표했습니다.로빈슨 가족의 연락을 받고 범행에 대해 알게 된 지인도 당국에 신고한 것으로 전해졌습니다.캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 로빈슨이 범행 전 커크 암살 계획을 문자 메시지와 메모로 남겼다고 밝혔습니다.파텔 국장은 이날 폭스뉴스에 출연해 로빈슨이 커크를 총으로 쏘기 전 다른 사람에게 문자로 커크를 죽일 생각이라는 문자 메시지를 보냈다고 말했습니다.파텔 국장은 또 로빈슨이 '찰리 커크를 제거할 기회'라며 이를 실행하겠다고 쓴 메모도 있었던 것으로 추정된다고 덧붙였습니다.이 메모는 폐기됐으나 실제로 존재했다는 포렌식 증거가 확보됐다고 파텔 국장은 말했습니다.