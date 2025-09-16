[D리포트] 경사로 주차 후 차량 미끄러져…1명 사망·2명 부상

울주군의 한 식당 앞, 한 여성이 승용차에서 내리고 얼마 있지 않아, 주차돼 있던 차가 뒤로 움직이기 시작합니다.



여성이 쫓아가 보지만 차량은 계속 움직입니다.



이 차량은 곧이어 다른 식당 앞에 앉아 있던 행인들을 덮칩니다.



차량은 주차된 곳으로부터 100미터가량을 미끄러져 내려와 행인 3명을 들이받고 밭으로 넘어갔습니다.



[최초 신고자 : 차가 갑자기 내려와서 쾅 박는 소리에 일어나 보니까, 벌써 차가 저 밭에 가 있더라고요. 그래서 다친 사람 있나 보니까, 옆에 할머니 쓰러져 계시고. 앞에 아줌마가 쓰러져 계시고, 그래서 제가 119에 바로 신고를 했죠.]



이 사고로 아래에 있던 70대 부부 중 남편이 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 아내는 크게 다쳐 치료를 받고 있습니다.



인근에서 노점상을 하던 70대 1명도 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



사고 당시 차량의 바퀴를 받치는 버팀목은 없었습니다.



경찰은 주차 브레이크와 기어가 제대로 작동됐는지 국과수에 정밀 감정을 의뢰했습니다.



[정수교/울산 울주서 교통과장 : 후진한 거 봐서는 기어 부분이 문제가 있고 차량은 국과수에 감정 의뢰하고 이후 계속 수사하려고…]



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 불구속 입건해 자세한 경위를 조사할 계획입니다.



(취재 : 이채현 ubc, 영상편집 : 최학순 ubc, 제작 : 디지털뉴스편집부)