한국 남자배구, 세계선수권서 아르헨에 막혀 2연패…예선 탈락

▲ 공격하는 한국 남자배구 대표팀의 허수봉

한국 남자 배구대표팀이 11년 만에 출전한 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회에서 남미의 강호 아르헨티나의 벽에 막혀 16강 진출 도전에 실패했습니다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 우리 대표팀은 오늘 필리핀 케손시티에서 열린 대회 C조 조별리그 2차전에서 아르헨티나에 세트 점수 1-3(22-25 25-23 21-25 18-25)으로 무릎을 꿇었습니다.지난 14일 첫판에서 유럽의 강호 프랑스(세계 4위)에 0-3으로 완패했던 우리나라는 조별리그 2연패로 남은 핀란드전 결과와 상관없이 탈락이 확정됐습니다.반면 아르헨티나는 핀란드(세계 20위)와 1차전에서 3-2 역전승을 거둔 데 이어 2연승 행진으로 16강에 진출했습니다.우리나라는 모레 핀란드와 마지막 3차전을 치릅니다.세계랭킹 27위인 우리나라는 2023년 남미선수권에서 59년 만에 우승한 세계 9위 아르헨티나와 초반 공방을 벌였지만, 높이와 파워 모두 밀렸습니다.첫 세트 초반 6-9로 끌려가던 우리나라는 좌우 쌍포인 허수봉(현대캐피탈)과 임동혁(국군체육부대)의 활약으로 15-15로 균형을 맞췄습니다.우리나라는 거센 공세로 18-17로 앞선 뒤 임동혁의 호쾌한 백어택으로 19-17로 달아났습니다.하지만 아르헨티나의 추격에 휘말려 22-22 동점을 허용했고, 임동혁의 연속 공격 범실에 이어 아르헨티나의 루저 브루노에게 서브 에이스를 얻어맞는 등 3연속 실점해 세트를 잃었습니다.우리나라가 2세트 들어 파상 공세로 마침내 한 세트를 따냈습니다.2세트 종반까지 18-18, 21-21, 23-23 동점 랠리를 이어가던 우리나라는 차영석(KB손해보험)의 블로킹에 이어 상대 공격 범실로 연속 2득점 해 세트 점수 1-1로 균형을 맞췄습니다.3세트에도 중반까지 시소게임을 이어갔지만, 뒷심 부족이 아쉬웠습니다.우리나라는 14-14, 17-17 동점 행진을 이어가다가 아르헨티나 루치아노 팔론스키의 네트를 맞고 떨어지는 서브 에이스 등에 연속 3실점 해 주도권을 내줬습니다.아르헨티나는 21-19에서도 루치아노 비센틴의 직선 강타 등으로 3연속 득점하며 승부를 갈랐습니다.우리나라는 4세트 들어 반전을 노렸지만, 아르헨티나는 19-16에서 연속 5점을 몰아치며 세트 점수 3-1 승리와 16강 진출을 확정했습니다.우리나라는 허수봉(17점)과 임동혁(15점)이 32점을 합작했고, 아르헨티나의 공격 쌍두마차로 나선 파블로 쿠카르체프(20점)와 비센틴(18점)이 공격을 주도하며 승리를 이끌었습니다.(사진=FIVB 홈피 캡처, 연합뉴스)