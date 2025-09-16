소비자원 "냉동 돈가스, 제품별로 지방·단백질 함량 1.5배차"

▲ 한국소비자원

시중 에어프라이어용 냉동 돈가스의 지방·단백질 함량이 제품별로 큰 차이가 있어 소비자의 꼼꼼한 선택이 요구된다는 분석 결과가 나왔습니다.한국소비자원은 냉동 돈가스 12개 제품을 대상으로 영양성분·맛 특성 등 품질과 미생물·중금속 등 안전성을 실험, 평가한 결과를 16일 공개했습니다.냉동 등심·치즈돈가스 지방함량은 100ｇ 기준 각각 16∼24ｇ과 18∼25ｇ으로 1일 영양성분 기준치의 30∼46% 수준이었습니다.등심돈가스에서는 '퀴진 크리스피 돈까스 통등심'(동원F&B)이 24ｇ(44%)으로 지방 함량이 가장 높았습니다.이는 '목우촌 두번 튀겨 더욱 바삭한 통등심돈까스'(농협목우촌), '쉐푸드 등심통돈까스'(롯데웰푸드), '홈밀 국산 돼지고기 통등심돈까스'(홈플러스) 등 3개 제품의 16g(30%) 대비 1.5배에 이릅니다.치즈돈가스에서는 '노브랜드 통등심치즈돈까스'(이마트)와 '퀴진 크리스피 돈까스 모짜렐라 치즈'(동원F&B) 제품이 지방함량이 25g(46%)으로 고지방이고, '풀무원 블럭치즈돈카츠'(풀무원식품)는 지방함량이 18g(33%)으로 가장 낮았습니다.단백질 함량은 등심돈가스가 11∼16g, 치즈돈가스가 15∼21g으로 1일 영양성분 기준치의 20∼38% 수준으로 나타났습니다.탄수화물은 등심돈가스가 12∼21g, 치즈돈가스가 10∼20g으로 1일 영양성분 기준치의 3∼6% 수준이어서 지방이나 단백질 대비 함량이 낮았습니다.소비자원은 냉동 돈가스는 1일 영양성분 기준치 대비 지방과 단백질은 많지만, 탄수화물 함량이 낮은 편인만큼 밥·샐러드와 함께 섭취할 것을 권했습니다.가격 조사에서는 등심돈가스 중 '고메 통등심돈카츠'(CJ제일제당)가 100ｇ당 1,976원으로 가장 싸고 '쉐푸드 등심통돈까스' 제품이 3,160원으로 가장 비쌌습니다.치즈돈가스 중에서는 '노브랜드 통등심치즈돈까스' 제품이 100ｇ 당 1,773원으로 가장 저렴했고, '풀무원 블럭치즈돈카츠'는 2,852원으로 가장 비쌌습니다.함께 진행된 맛 특성 평가에서는 등심·치즈 돈가스 중 가장 비싼 제품인 '쉐푸드 등심통돈까스'와 '풀무원 블럭치즈돈카츠'가 상대적으로 높은 평가를 받았다고 밝혔습니다.맛 평가는 튀김옷의 바삭함·고기의 부드러움·고기의 두꺼움·기름짐(등심돈가스), 고기의 식감·치즈의 쫄깃함·치즈의 양·기름짐(치즈돈가스)를 기준으로 이뤄졌습니다.소비자원은 안전성 검사에서는 12개 제품 모두 중금속·미생물·휘발성 염기질소 시험에서 기준에 적합한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.(사진=소비자원 제공, 연합뉴스)