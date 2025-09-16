한국체대, 남자 50ｍ 소총 3자세 개인·단체 한국 신기록

▲ (왼쪽부터) 한국체대 김정현, 정승우, 김태경, 방승호

한국체대 사격팀이 남자 50ｍ 소총 3자세에서 개인·단체전 한국 신기록을 새로 썼습니다.한국체대 정승우, 김정현, 김태경, 방승호는 오늘(16일) 경남 창원국제사격장에서 열린 제34회 경찰청장기 전국사격대회 남자 대학부 50ｍ 소총 3자세에서 총점 1천756점을 기록했습니다.2022년 실업연맹회장기에서 KT가 작성한 기존 한국 신기록인 1천754점을 2점 넘어서며 역대 최고점을 달성했습니다.특히 정승우는 개인 총점 593점을 쏴 기존 한국 기록 591점보다 2점 높은 점수를 써냈습니다.그는 슬사(무릎쏴) 200점, 복사(엎드려쏴), 198점, 입사(서서쏴) 195점으로 안정적인 실력을 뽐냈고, X10점을 31발이나 기록하는 정확성으로 압도적인 1위를 차지했습니다.김정현 역시 본선 2위에 해당하는 583점을 쏴 한국체대의 신기록 달성에 힘을 보탰습니다.김태경은 580점으로 본선 4위를 기록했습니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)