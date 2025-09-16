성시경도 1인 기획사 '미등록 운영'…"관련 절차 확인, 등록 문의 중"

가수 성시경의 1인 기획사가 14년간 대중문화예술기획업 등록 없이 운영된 사실이 드러났다.



16일 한 매체는 성시경의 소속사 에스케이재원이 2011년 2월 설립 이후 현재까지 대중문화예술기획업으로 등록하지 않았다고 보도했다. 이 회사는 성시경의 친누나 성모(성은정) 씨가 대표이사로 있으며, 소속 연예인은 성시경 한 명뿐이다. 성시경은 2018년 젤리피쉬엔터테인먼트와 계약 종료 후 이곳에서 활동해 왔다.



현행 대중문화예술산업발전법에 따르면, 법인과 1인 이상 연예인을 매니지먼트하는 개인사업자는 반드시 대중문화예술기획업 등록을 해야 한다. 이를 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며, 영업정지 처분도 가능하다.



성시경 소속사 측은 "2011년 설립 당시에는 관련 법령이 없었고, 이후 법령 시행 후에도 별도의 안내를 받지 못했다"며 "현재 관련 절차를 확인하고 등록을 문의 중"이라고 해명했다.



앞서 뮤지컬 배우 옥주현도 같은 문제에 휘말린 바 있다. 옥주현 소속사 TOI엔터테인먼트와 개인 기획사 타이틀롤이 미등록 상태였던 사실이 드러났고, 옥주현은 뒤늦게 사과와 함께 등록 신청을 마쳤다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)