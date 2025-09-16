[자막뉴스] 최태원, 동거인 허위 정보 유포 유튜버들 고소…경찰 수사

SK그룹 최태원 회장이 동거인 김희영 티앤씨재단 이사장과 관련해 허위 사실을 유포하고 무차별적으로 비방한 유튜버들을 상대로 고소했습니다.



서울 용산경찰서는 오늘(16일) “최 회장 측이 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반, 즉 명예훼손 혐의로 지난해 다수의 유튜버를 고소해 수사가 진행 중”이라고 밝혔습니다.



최태원 회장은 이들이 자신과 김 이사장의 과거사와 가족에 대한 허위 정보를 확대 재생산하며 비방했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.



해당 사건은 지난해 하반기 접수됐으며, 최 회장 측이 피고소인 인적 사항과 추가 증거 자료를 제출하면서 수사가 본격화됐습니다.



최 회장 측은 앞서 2021년에도 같은 혐의로 일부 유튜브 채널을 고소한 바 있습니다.



이번 사건과 관련해 고소 대상은 10여 명에 달하는데 이가운데 몇몇 유튜버는 자신의 신원을 완전히 감추고 활동하고 있었습니다.



최 회장과 김 이사장 측은 미국 법원에 구글을 상대로 증거 개시 절차를 청구해 '고추밭' 채널 등 유튜버의 신원을 특정한 것으로 전해졌습니다.



*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.



(취재: 심우섭, 영상편집: 김수영, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스편집부)