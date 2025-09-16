내년도 '의치한약수' 대입 수시 지원자 역대 최저…전년 대비 22%↓

내년도 '의치한약수'(의대·치대·한의대·약대·수의대) 수시 지원자 수가 전년 대비 20% 넘게 감소해 역대 최저치를 기록한 것으로 나타났습니다.



의대 정원이 예년 수준으로 축소된 데다 이른바 사탐런의 영향으로 자연계 최상위권 학생들마저 수능 최저등급 확보가 불확실해지면서, 수험생들이 합격 확률이 높은 학과로 '안정 지원'을 한 결과로 풀이됩니다.



오늘(16일) 종로학원이 전국 109개 의·치·한·수·약대 2026학년도 대입 수시 현황을 분석한 결과 지원자 수는 총 11만 2천364명으로 집계됐습니다.



전년 대비 21.9%(3만 1천572명) 줄어든 수치이자 역대 최저 지원자 수입니다.



학과별로 보면 의대가 전년보다 지원자가 29.2%(2만 1천157명) 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.



전국 39개 의대의 내년도 수시 지원자는 5만 1천194명으로, 의대 정원이 늘기 전인 2024학년도(5만 7천192명)보다도 10.5%(5천998명) 감소했습니다.



지역별로 보면 서울 소재 의대는 지원자가 1.3% 줄어드는 데 그쳤으나 경인권은 42.0%, 충청권은 46.1%, 부산·울산·경남권은 38.9% 등으로 40% 안팎의 하락 폭을 보였습니다.



약대는 전년과 비교해 16.7%(7천532명) 감소한 3만 7천510명이 수시에 지원했습니다.



한의대와 수의대는 각각 11.4%(1천119명), 20.7%(1천806명) 준 8천658명, 6천910명의 지원자 수를 기록했습니다.



반면 치대는 0.5% 증가했는데, 이는 단국대 치대가 내년도 지역인재 전형을 신설했기 때문으로 보입니다.



종로학원은 올해 의대 모집 정원 축소가 '의치한약수'의 전체 지원자 수를 끌어내릴 만큼 영향력이 컸다고 분석했습니다.



임성호 종로학원 대표는 "의대 정원 회귀로 의·약학 계열 대학에 지원할 수 있는 상위권 학생들도 상당히 위축된 것으로 보인다"며 "지원자 수가 줄었다고 해서 의·약학 계열 선호도 자체가 떨어졌다고는 볼 수 없다"고 말했습니다.



이어 "수능 탐구 영역에서 사회 탐구 쏠림 현상이 두드러짐에 따라, 자연계 상위권 학생들이 최저등급 충족이 어려워질 것이라 생각한 것도 의·약학 계열 지원자 수가 줄어든 원인"이라고 덧붙였습니다.