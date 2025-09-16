[날씨] 밤부터 중부지방에 비 시작…내일 전국으로 확대

오늘(16일) 오후까지 곳곳에 소나기 구름이 자주 발달하겠고요.



밤이 되면 중부지방에 비가 시작돼 내일이면 전국에 비가 내리겠습니다.



레이더 영상을 현재 살펴보시면 군데군데 소나기 구름이 발달해 있습니다.



오늘 늦은 오후까지 전국 곳곳에 갑작스러운 소나기가 내릴 때 있겠습니다.



양은 적게는 5mm에서 많게는 60mm가 예상됩니다.



밤이 되면 중부지방에 비가 시작돼 내일이 되면 전국에 비가 내릴 텐데요.



특히 수도권과 강원 내륙, 제주 지역에 많게는 80mm 이상의 많은 비가 집중되겠고요.



가뭄이 극심했던 영동 지역에도 최고 40mm, 충남과 전북 지역에 10mm에서 60mm, 전남 지역에 5mm에서 20mm의 비가 예상됩니다.



특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 중부지방에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지겠고요.



내일 오전 중에는 경기 남부와 강원 남부, 충청 북부 지역에 세찬 비가 내리겠습니다.



비로 인한 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 살펴보시면요, 서울의 낮 최고 기온 28도 예상되고, 남부지방은 대구의 낮 기온이 33도까지 오르는 등 무덥겠습니다.



수요일에 전국에 비가 내린 뒤 늦더위도 차츰 물러가겠습니다.



(안수진 기상캐스터)