"올 추석 차례상 비용, 하락세 전환"…작년보다 1.1% ↓

올해 추석에는 과일·채소 가격이 작년 추석 때보다 떨어져 전반적으로 비용이 적게 들 것으로 전망됐습니다.



한국물가협회에 따르면 최근 올해 추석 차례상 비용은 전통시장 기준 전국 평균 28만 4천10원으로 집계됐는데, 이는 작년보다 3천90원, 1.1% 하락한 금액입니다.



전통시장 차례상 비용은 대형마트 전국 평균 37만 3천540원보다 9만 원 정도 적었습니다.



전통시장이 대형마트보다 저렴한 품목은 쇠고기, 돼지고기, 대파, 배 등입니다.



대형마트는 가공식품 가격이 우위였습니다.



올해 차례상 비용이 낮아진 것은 채소와 과일 가격이 내렸기 때문인데, 특히 배 가격은 추석이 늦어 성수기를 앞두고 집중 출하가 이뤄지며 작년보다 17% 정도 하락했고, 시금치는 늦더위가 기승을 부렸던 지난해와 달리 올해는 기상 여건이 양호해 공급이 안정되며 가격이 하락했습니다.



반면 계란과 돼지고기, 사과는 지난해보다 가격이 올랐습니다.



주요 기업들의 올해 하반기 채용 트렌드는 AI, 소통 역량, 직무 전문성인 것으로 나타났습니다.



대한상공회의소가 500여 개 기업 인사 담당자를 대상으로 실시한 '하반기 기업의 채용 트렌드 조사'에 따르면, 기업 69.2%는 "채용 시 AI 역량을 고려한다"고 말했고 소통·협업 능력을 갖춘 인재를 확보하겠다는 답변은 55.4%, 직무 전문성은 54.9%로 나타났습니다.



"AI 전문 인력이 필요한가"에 대한 질문에 기업의 69.4%는 "그렇다"라고 답했는데, 필요한 AI 인재 유형으로는 데이터를 수집하고 처리할 수 있는 인재를 가장 많이 꼽았습니다.



