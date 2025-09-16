"이스라엘, 지상 작전 개시"…"미국도 막지 않겠다 밝혀"

<앵커>



이스라엘군이 하마스 격퇴를 내세워서 본격적인 가자지구 지상작전에 착수했습니다. 대규모 공습과 함께 가자시티에 전차들을 투입한 것으로 알려졌는데, 미국도 막지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.



남승모 기자입니다.



<기자>



현지 시간 16일 새벽, 어둠에 휩싸인 가자지구 쪽에서 노란색 섬광 번쩍입니다.



이스라엘군이 가자지구 북부 최대 도시 가자시티 장악을 위해 지상 작전에 돌입했다고 미 악시오스가 이스라엘 관리들을 인용해 보도했습니다.



이스라엘 공군이 가자시티에 대규모 공습을 단행한 직후 이스라엘 전차들이 도시에 진입했다고 전했습니다.



이번 지상 작전은 루비오 미 국무장관이 이스라엘을 방문해 네타냐후 이스라엘 총리 등과 회담한 뒤 불과 몇 시간 만에 시작됐습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : (하마스) 테러리스트들에게 메시지를 보냅니다. 도망칠 수는 있어도 숨을 곳은 없습니다. 반드시 당신들을 찾아내 붙잡을 것입니다.]



최근 이스라엘군은 가자시티 장악을 위한 지상 작전을 준비 중이라며 주민들에게 대피령을 내렸습니다.



악시오스는 루비오 장관이 네타냐후 총리에게 미 정부는 지상 작전을 지지하지만 가능한 한 빨리 끝내기를 원한다고 말했다고 전했습니다.



한 이스라엘 당국자는 루비오 장관이 지상 작전에 브레이크를 걸지 않았다고 말했고, 미국 당국자 역시 트럼프 정부는 이스라엘을 막지 않을 것이며, 전쟁 관련 결정은 이스라엘이 스스로 내리는 것이라고 밝혔다고 소개했습니다.



트럼프 대통령은 자신의 SNS에 하마스가 인질들을 지상으로 옮겨 이스라엘의 지상 공세에 맞서 인간 방패로 사용하려 한다는 보도를 읽었다면서, 만약 그렇게 한다면 하마스 지도자 자신들이 어떤 상황에 처하게 될지 잘 알길 바란다는 경고와 함께 당장 모든 인질들을 석방하라고 압박했습니다.



(영상편집 : 채철호)