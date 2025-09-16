'군백기 끝' 몬스타엑스, 5년 만에 완전체 컴백…"치열하게 준비, 큰 힘 얻었다"

몬스타엑스(MONSTA X: 셔누·민혁·기현·형원·주헌·아이엠)가 5년 만의 완전체 컴백 활동을 성료했다.



몬스타엑스는 지난 14일 방송된 SBS '인기가요'를 끝으로 새 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'의 활동을 마무리했다. 군 공백기를 일단락하고 다시 음악방송 무대에 오른 여섯 멤버는 타이틀곡 '엔 더 프론트(N the Front)'로 '믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)' 그룹의 귀환을 알리며 존재감을 증명했다.



이번 컴백은 데뷔 10주년을 맞은 몬스타엑스의 상징적 이정표였다. 남다른 의미를 지닌 만큼 주헌이 작사·작곡으로, 아이엠이 작사로 참여한 선공개곡 '두 왓 아이 원트(Do What I Want)'로 화려한 서막을 열어젖혔고, 지난 1일 발매된 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'로 팀 정체성을 더욱 또렷하게 드러냈다.



앨범에는 팀 내 대표 프로듀싱 멤버인 형원, 주헌, 아이엠이 작업에 참여해 '자체 프로듀싱 그룹'의 면모를 입증했다. 또한 타이틀곡 '엔 더 프론트'에서는 보컬 라인과 랩 라인이 서로의 포지션을 과감히 넘나드는 구성으로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 드러냈고, 강렬한 퍼포먼스와 함께 '후퇴 없이 정면으로 맞선다'는 몬스타엑스다운 선언을 K팝 신에 공표했다. 형원은 부캐 DJ H.ONE으로 리믹스 디지털 싱글 '엔 더 프론트 (H.ONE 리믹스)'(N the Front (H.ONE Remix))를 선보이며 듣는 재미를 더하기도 했다.



멤버들은 음악방송 이외에도 맹활약을 펼치며 팬들을 즐겁게 했다. 셔누는 웹 예능 '노포기' 고정 MC로서 존재감을 공고히 했고, 멤버들은 Mnet '전국반짝투어'를 비롯해 웹 예능 '리무진서비스', '밥사효', '집대성', '출장! 이사배', '상수동 작업실' 등 다양한 콘텐츠에 출연해 음악적 역량은 물론 '예능 보증수표'다운 입담과 센스를 선보이며 다채로운 매력을 전했다.



특히, 최근 자체 콘텐츠 '몬 먹어도 고'에서 몬스타엑스표 '조랑말 게임'으로 특급 예능감을 뽐낸 주헌은 오는 10월 공개되는 웹 예능 '착한 심부름센터-심청이'의 단독 MC로 발탁되며 기대감을 높이기도 했다.



아울러 몬스타엑스는 이번 앨범으로 자체 최고 초동 판매량 커리어 하이를 기록, 데뷔 10주년의 관록은 물론 현재 진행형 기세를 실감케 했다. 어느 때보다 빛난 팀워크와 퍼포먼스를 바탕으로 '완전체 몬스타엑스'의 다음 행보에 관한 기대감이 고조된 가운데, 멤버들이 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 활동 성료 소감을 전했다.





▶ 다음은 '더 엑스' 활동 종료 관련 소감 전문



셔누: 오랜만에 멤버들과 뭉쳐서 음악방송 활동도 하고, 몬베베(공식 팬클럽명)도 만나니 감회가 새로웠습니다. 여섯 멤버가 함께 다시 무대에 설 수 있어 정말 행복했고, 앞으로도 좋은 무대 자주 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 몬베베 사랑해요!



민혁: 변함없이 힘이 되어준 몬베베 덕분에 이번 활동 끝까지 행복하게, 뜨겁게 달려올 수 있었습니다. 함께 땀 흘린 멤버들과 스태프 여러분께도 진심으로 감사드려요. 몬베베들이 자랑스러워할 수 있는 몬스타엑스, 그리고 민혁이 될 수 있도록 앞으로도 더 노력하겠습니다. 사랑한다 몬베베!



기현: 멤버들이랑 오랜만에 음악방송 무대에 서고, 몬베베를 직접 보니 정말 행복했습니다! 몬스타엑스는 이제부터가 시작이니까요, 앞으로도 기대 많이 해주시고 변함없는 응원 부탁드립니다. 사랑한다, 몬베베!



형원: 이번 활동으로 몬베베가 바랐던 모습들을 최대한 보여드리고 싶었습니다. 함께 해서 너무 즐거웠고, 항상 감사드립니다. 활동은 끝났지만 저희 '두 왓 아이 원트'와 '엔 더 프론트'도 계속해서 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 사랑한다, 몬베베!



주헌: 오랜만의 활동이라 더 치열하게 준비했습니다. 몬베베도 만족스러운 시간이었다면 더 바랄 게 없어요. 10년이라는 시간이 지나도 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다. 몬스타엑스의 다음 챕터도 기대해 주시고, 10월 공개될 '착한 심부름 센터-심청이'에도 많은 관심 부탁드립니다! 사랑한다 몬베베!



아이엠: 형들, 그리고 몬베베와 함께해서 더없이 행복한 활동이었습니다. 몬베베가 행복해하는 모습을 보며 저도 큰 힘을 얻었습니다. 이번 시간이 몬베베에게도 오래 남을 좋은 기억이 되었으면 합니다. 저희는 더 멋진 모습으로 돌아오겠습니다. 사랑한다, 몬베베!







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)