경찰, '대학원생 사망 갑질 의혹' 전남대 교수 강요혐의 입건

▲ 광주경찰청

갑질 피해를 호소한 전남대학교 대학원생의 사망 사건을 수사 중인 경찰이 가해자로 지목된 교수 1명을 피의자로 입건했습니다.오늘(16일) 광주경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 전남대 계약직 연구교수 A 씨가 이번 사건 관련 피의자로 불구속 입건돼 조사받고 있습니다.경찰은 숨진 대학원생에게 취업한 이후에도 연구실 업무를 계속해야 한다고 요구한 혐의(강요)를 A 씨에게 적용했습니다.대학원생이 사용하던 휴대전화·태블릿 PC 등을 확보해 수사한 경찰은 이러한 행위가 일어난 일시 등을 특정했습니다.가해자로 거론된 또 다른 교수에 대한 수사도 이어가고 있는데, 현재까지는 명확한 범죄 혐의점을 발견하지 못한 것으로 전해졌습니다.경찰은 대학원생이 남긴 유서에 적혀 있는 대로 교수들의 사적 심부름 등 갑질 행위에 대한 여부도 조사하고 있습니다.지난 7월 13일 전남대학교 기숙사에서는 20대 대학원생이 숨진 채 발견됐습니다.뒤늦게 발견된 유서에는 연구실 소속 교수 2명으로부터 갑질을 당했고, 가중된 업무로 힘들다는 내용 등이 담겼습니다.전남대도 가해자로 지목된 두 교수를 업무에서 배제하고, 대학원장과 인권센터장 등으로 구성된 진상조사위원회를 꾸려 조사를 하고 있습니다.(사진=광주경찰청 제공, 연합뉴스)