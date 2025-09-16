GTX-B 민간투자사업, 3조 870억 규모 금융 약정 체결

수도권 광역급행철도(GTX)-B노선 사업자인 대우건설 컨소시엄은 금융 주선 기관인 신한은행·IBK기업은행·교보생명 등과 3조870억 원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 약정을 했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.



전날 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 열린 약정식에 대표 건설 출자자로 참석한 대우건설 김보현 사장은 "이번 약정은 GTX-B 민간투자사업의 성공적인 시작을 알리는 신호탄"이라며 "대우건설은 선행 사업인 GTX-A의 시공 경험과 다수의 대규모 프로젝트를 수행한 경험을 토대로 시공 과정에서 철저한 안전 관리와 최고의 시공 품질로 적기 준공하겠다"고 강조했습니다.



GTX-B는 인천 송도(인천대 입구)에서 신도림, 여의도, 서울역, 용산, 청량리 등을 거쳐 남양주 마석을 잇는 약 82.8km의 광역급행철도 노선입니다.



대우건설은 2022년 12월에 신한은행과 함께 사업 신청서를 제출하며 사실상 사업자로 선정됐으나 투자사와의 계약 조항 관련 이견 및 공사 원가 상승 등으로 사업이 지연됐고, 지난달 4일에서야 착공에 돌입했습니다.



대우건설 컨소시엄은 대우건설을 대표사로 포스코이앤씨·현대건설·이수건설·태영건설·동부건설·동원건설산업·에스앤씨산업·강산건설이 시공사로 참여했습니다.



(사진=연합뉴스)