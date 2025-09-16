환복·마스크에 10여㎞ 걸어 이동…서울대공원 차량털이범 검거

▲ A 씨가 범행하는 모습

경기 과천시 서울대공원 주차장에서 차량 털이를 한 30대가 검거돼 검찰에 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.경기 과천경찰서는 절도 혐의를 받는 A 씨를 지난달 25일 구속 상태로 검찰에 송치했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 7월 19일 오후 7시 15분 과천시 서울대공원에 마련된 대형 행사장 주변 노상 주차장에서 차 안에 있던 2천750만 원 상당의 고급 시계를 훔친 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 문이 잠기지 않은 고급 차량을 대상으로 범행을 시도했던 것으로 파악됐습니다.그는 이 과정에서 훔친 고급 시계를 전당포에 맡겨 현금화했습니다.피해자 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 A 씨가 지난달 16일 오후 7시 10분쯤 재차 서울대공원 주차장에 찾아와 범행하는 모습을 포착하고 체포했습니다.경찰은 A 씨를 체포하는 과정에서 그가 다른 차량에서 훔친 것으로 추정되는 현금 30만 원도 확인해 이를 압수했으며 전당포에 맡긴 시계 또한 회수했습니다.A 씨는 경찰의 추적을 피하기 위해 해당 행사장 주변에서 옷을 갈아입고 마스크와 모자를 착용해 얼굴을 가린 채 범행했습니다.이후 군포시에 위치한 주거지까지 10여㎞를 걷거나 대중교통을 이용해 이동했습니다.별다른 직업이 없었던 A 씨는 경찰 조사에서 생활비를 마련하기 위해 범행했다고 진술했습니다.경찰은 A 씨의 여죄가 더 있을 것으로 보고 그의 행적을 분석하며 관련 신고가 접수됐는지 등을 확인하고 있습니다.경찰 관계자는 "행사장 또는 유원지에 차량을 장시간 주차할 시 잠금 여부를 반드시 확인해야 한다"며 "귀중품을 차량 내에 두지 않는 것도 피해 예방에 도움이 된다"고 당부했습니다.(사진=경기 과천경찰서 제공, 연합뉴스)