"무너지는 소리"…'3m 뚝' 제주 성산일출봉에서 무슨 일

세계자연유산인 성산일출봉에서 낙석이 발생해 제주도 세계자연유산본부가 조사하고 있습니다.



오늘(16일) 제주도소방안전본부에 따르면 전날 밤 8시 43분 제주 서귀포시 성산읍 성산리 성산일출봉에서 "무너지는 소리가 들린다"는 지나가던 행인의 신고가 접수됐습니다.



소방과 경찰로 구성된 대응단이 현장에서 확인한 결과 성산일출봉 등산로 서쪽 1㎞ 지점인 진지동굴 인근 접근 금지 구역에 지름 70∼80㎝ 크기의 암반 2개와 나무 3그루가 굴러떨어진 것을 확인했습니다.



이 암반과 나무는 낙하 지점 3ｍ 위에서 떨어진 것으로 알려졌습니다.



낙석으로 인한 인명 피해는 발생하지 않았습니다.



경찰과 소방, 제주도 세계자연유산본부, 서귀포시는 해당 구역에 일반인이 접근하지 못하도록 조치하고 추가 낙석 가능성과 원인 등을 조사하고 있습니다.



성산일출봉 매표소 측은 "낙석 사고 지점이 관람객이 들어가는 등산로 반대쪽 출입 통제 구역이라 현재로서는 위험이 없다고 보고 정상적으로 입장객을 받고 있다"고 설명했습니다.



유네스코 세계자연유산이자 국가자연유산인 성산일출봉은 해돋이 명소이자 제주의 절경 10가지를 일컫는 영주십경 중 제1경으로 꼽혀 관광객이 많이 찾는 명소입니다.



규모는 해발 고도 179ｍ, 비고 174ｍ, 둘레 2천927ｍ, 면적 453.030㎡입니다.



(사진=제주도소방안전본부 제공, 연합뉴스)