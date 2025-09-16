SKT, '100GB 유출 데이터 판매' 해커 주장에 "전혀 사실 아니다"

SK텔레콤은 오늘(16일) 국제 해킹조직이 자사 고객 데이터를 판매한다며 해킹을 주장하고 나선 데 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 일축했습니다.



SK텔레콤 관계자는 "해커가 다크웹(텔레그램)에 올린 샘플데이터, 웹사이트 캡처 화면, FTP 화면 등을 분석한 결과 당사에 존재하지 않는 웹사이트를 올린 것을 비롯해 모든 내용이 사실이 아닌 것으로 확인됐다"고 밝혔습니다.



이어 "해커가 주장하는 100GB의 데이터 역시 유출된 적이 없는 사항"이라며 "동 사안은 문제가 없는 것으로 판단된다"고 설명했습니다.



앞서 한 보안 전문매체는 '스캐터드 랩서스$'(Scattered Lapsus$)라는 국제 해킹조직이 전날 텔레그램 채널에서 SK텔레콤 고객 데이터 100GB 분량의 샘플을 1만 달러(약 1,386만 원)에 판매하겠다는 글을 올렸다고 보도했습니다.



해당 데이터에 고객 ID, 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 생년월일, 가입일 등 민감한 정보가 포함돼 있다는 주장도 있었습니다.



보도에 따르면 해커는 "약 42명의 한국인이 접촉했다"며 "나를 잡기 위한 것인지 데이터를 사고 싶어 하는 건지 모르겠다"고 주장하기도 했습니다.



또 SK텔레콤에 접촉을 요구하며 협상에 임하지 않으면 2,700만 명 규모의 고객 데이터와 관리자 접근 권한을 모두 공개하겠다고 협박했습니다.



이들은 삼성전자와 LG전자, MS, 엔비디아 등을 해킹한 해커그룹 '랩서스'와 유사한 이름을 썼지만 같은 집단인지는 확인되지 않았습니다.



당국은 "사실 여부를 확인 중"이라고 밝혔습니다.