트럼프, 커크 암살 계기로 진보진영에 '국내 테러 단속' 추진

▲ J.D. 밴스 미국 부통령이 15일(현지시간) 백악관에서 사망한 우익 활동가 찰리 커크를 대신해 '찰리 커크 쇼'를 진행하고 있다.

미국 우파 청년 활동가 찰리 커크의 피살 후 도널드 트럼프 행정부가 좌파 단체들이 폭력을 선동하고 있다며 광범위한 단속을 예고했다고 뉴욕타임스(NYT)가 15일(현지시간) 보도했습니다.이날 익명의 고위 행정부 당국자들은 장관들과 연방 부처 수장들이 보수 진영에 대한 폭력을 지지하거나 자금을 대는 단체를 찾아내기 위한 작업 중이라고 밝혔습니다.이 작업의 목표는 폭력으로 이어진 좌파 단체의 활동을 국내 테러로 분류하는 것이라고 NYT는 전했습니다.J.D. 밴스 미국 부통령 등은 커크가 생전에 했던 팟캐스트 쇼를 통해 이런 계획을 공개적으로 제시했습니다.밴스 부통령은 이날 백악관에서 '찰리 커크 쇼'를 직접 진행하며 "폭력을 선동하고 촉진하며 관여하는 비정부기구(NGO) 네트워크를 추적할 것"이라고 강조했습니다.특히 밴스 부통령은 진보적인 억만장자 조지 소러스의 오픈소사이어티재단, 포드재단이 혐오스러운 기사에 돈을 댄다고 비판하며 이들 단체에 대한 과세가 관대하다고 주장했습니다.NYT는 밴스 부통령이 거론한 네이션 매거진 기사에 오픈소사이어티재단, 포드재단이 돈을 댄 적이 최소한 최근 5년 동안은 없는 것 같다고 설명했습니다.트럼프 대통령도 야당인 민주당을 재정적으로 지원해 온 헤지펀드 대부 소로스를 폭력시위 지원 혐의로 처벌해야 한다고 최근 주장했습니다.그는 지난달 27일(현지시간) 트루스소셜에 "소로스와 그의 훌륭한 급진좌파 아들은 미국 전역에서 폭력 시위를 지원했기 때문에 조직범죄처벌법(RICO)에 따라 기소돼야 한다"고 썼습니다.트럼프 대통령의 책사로 불리는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 커크의 이름을 내세워 국내 테러를 근절할 위한 공식 조처가 곧 있을 것이라고 했습니다.밀러 부비서실장은 밴스 부통령이 진행하는 커크에 팟 캐스트에 게스트로 나와 "이번 암살로 이어진 조직화된 캠페인에 대해 우리가 느끼는 모든 분노를 모아 테러리스트 네트워크를 뿌리 뽑고 해체할 것"이라고 말했습니다.그는 "법무부, 국토안보부 등 정부의 역량을 총동원해 (국내 테러단체로 의심되는) 네트워크를 확인하고 파괴하고 섬멸해 미국과 미국인을 다시 안전하게 하겠다"고 목소리를 높였습니다.한 행정부 당국자는 트럼프 행정부가 최근의 테슬라 차량 방화 사건과 이민 당국 요원들에 대한 공격에 대한 조사에 나설 것이며, 이 사건들과 조직화된 좌파 단체 간의 연관성을 규명할 예정이라고 전했습니다.앞서 트럼프 대통령도 커크의 사망이 '급진 좌파' 탓이라면서 좌파 세력을 조직하고 자금을 댄 사람들이 누구인지 조사하겠다고 공언했습니다.트럼프 대통령은 12일 커크 암살이 "급진 좌파"의 짓이라면서 "이 만행과 다른 정치적 폭력에 기여한 모든 자들을, 그것을 자금 지원하고 지지하는 조직들을 포함해" 모두 색출하겠다고 다짐했습니다.그러나 일각에서는 커크의 암살범이 보수진영을 상대로 한 조직적인 단체의 일원임이 확인되지 않은 상황에서 이 같은 단속이 보수에 반대되는 의견을 더 광범위하게 탄압하는 준비작업이 될 수 있다는 비판이 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)