[자막뉴스] "아, 서울이 너무나" 주르륵…요즘 중국 MZ들 사이 도는 병

한 중국인 여성이 지하철에서 울고 있습니다



한국 여행을 마친 뒤 떠나는 길에 눈물이 났다는 겁니다.



요즘 중국 MZ 세대 사이에서 '서울병(首尔病)'이라는 신조어가 유행처럼 번지고 있습니다.



서울에서 유학을 하거나 여행을 마치고 귀국한 후에도 서울의 분위기와 추억을 그리워하는 감정을 표현하는 단어입니다.



이유는 다양하지만 자신이 본 거리와 골목길의 풍경, K팝 아이돌 공연, 높은 곳에서 감상했던 야경과 깨끗한 한강 등, 한국에서 각자 경험한 것들에 푹 빠져, 돌아간 일상이 밋밋하고 공허하게 느껴진다는 겁니다.



단순한 여행 후유증을 넘어, 한국 문화와 사회를 이상적으로 바라보는 동경의 시선이 담겨 있습니다.



한국의 눈 오는 골목길을 담은 이 8초짜리 영상은 '서울병'을 담은 한 사례로 좋아요 334만 개, 댓글 5만 개에 달하는 폭발적인 반응을 불러일으켰습니다.



"서울은 사랑으로 태어난 도시" "작년에 한국 떠날 때 비행기에서 울었다" "만나는 사람마다 선의로 가득 차 있어요" 등의 긍정적인 반응도 있지만, "서울병이 K팝 팬들을 조롱하는 표현"이라는 반응글도 있었습니다.



이 서울병 현상에 대한 한국 누리꾼들의 반응은 다양했습니다.



"중국인 친구들이 서울병 얘기 많이 한다", "한국 오면 유학 시절 생각나서 너무 좋다고 한다"는 경험담이 주로 많은 가운데 중국인들이 서울을 좋아하는 상황에 대한 반감을 드러내는 경우도 일부있었습니다.



