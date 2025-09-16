국내 쇼핑몰, 일본 '귀멸의 칼날' 욱일기 문양 상품 판매 논란

일본 애니메이션 극장판 '귀멸의 칼날: 무한성편'이 흥행을 이어가는 가운데, 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서 이 애니메이션에 등장한 욱일기 문양 관련 상품이 판매돼 논란이 일고 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(16일) 자신의 SNS를 통해 "해당 쇼핑몰에서는 작품 속 주인공이 착용한 욱일기 문양 귀걸이를 본뜬 열쇠고리와 귀걸이 등 다양한 상품이 버젓이 판매되고 있다"며 앞서 '무한열차편' 상영 당시에도 같은 문제 제기가 있었음에도 불구하고 유사 상품이 여전히 거래되고 있다고 지적했습니다.



서 교수는 "해외 직구라는 이름으로 단순히 플랫폼만 제공했다고 해도 역사적 상징물에 대한 검증 책임에서 벗어날 수 없다"며 국내 기업이 욱일기 문양 상품을 판매하는 것은 일본 측에 욱일기 사용 명분만 제공하는 꼴이라고 우려했습니다.



그는 기업의 이윤 추구가 정당하다 하더라도 판매 대상국의 역사와 국민 정서를 고려하는 기본적 책임이 필요하다며 "욱일기는 군국주의의 상징으로, 국내 기업이 먼저 조심하고 신속히 시정해야 한다"고 강조했습니다.



