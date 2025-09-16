한국 야구 '명예의 전당' 오늘 착공…내년 10월 개관

한국 야구 120년 역사를 기념하는 야구 명예의 전당(야구박물관)이 오늘(16일) 착공합니다.



부산시는 오늘 오후 부산 기장군 청광리 야구 테마파크 내 사업 부지에서 한국 야구 명예의 전당 착공식을 엽니다.



이번 사업은 2011년 한국야구위원회(KBO)가 추진한 '한국 야구 100주년 기념 사업'으로 시작돼 부산시와 기장군이 공동 유치했습니다.



부산시는 건립비 지원, 기장군은 부지 제공, 한국야구위원회는 전시물 확보 역할을 각각 맡았습니다.



야구 명예의 전당은 내년 10월 완공을 목표로 잡았습니다.



연면적 2천998㎡인 이곳엔 한국야구위원회가 보유한 4만 9천여 점의 야구 유물이 전시됩니다.



한국 야구의 탄생과 성장, 아마추어에서 프로까지의 발자취를 주제별로 소개하고 헌액자를 소개하는 공간인 '명예의 전당'에서는 경기 명장면과 기록을 체험할 수 있습니다.



박형준 부산시장은 "한국 야구 명예의 전당 착공은 한국 야구 120년 역사를 기념하고 새로운 100년을 여는 출발점"이라고 말했습니다.



(사진=부산시 제공, 연합뉴스)