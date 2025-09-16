제주 끝 모를 밤더위…서귀포·고산 열대야 역대 최다

▲ 열대야에 제주 해변 걷는 시민들

9월 중순에도 제주에서는 밤더위가 좀처럼 가실 줄을 모르고 있습니다.오늘(16일) 제주지방기상청에 따르면 전날 저녁부터 오늘 아침까지 지점별 최저 기온은 제주(북부) 25.7도, 서귀포(남부) 26.7도, 고산(서부) 25.9도로 밤사이 최저 기온이 25도를 웃도는 열대야가 나타났습니다.기상청은 밤사이 기온이 크게 내려가지 않아 해안 지역을 중심으로 열대야가 나타난 곳이 있다고 설명했습니다.올해 지점별 열대야 누적 일수는 서귀포 72일, 제주 68일, 고산 51일, 성산(동부) 45일입니다.고산은 오늘로 열대야 일수 최다 기록을 경신했습니다.종전 기록은 지난해의 51일로, 최근 기록을 상위로 하는 원칙에 따라 올해가 고산에서 열대야를 가장 많이 겪은 해가 됐습니다.서귀포는 일찌감치 종전 최다 기록인 지난해의 68일을 넘어 연일 기록을 새로 쓰고 있습니다.제주와 성산은 역대 2번째로 많은 열대야 일수를 기록하고 있습니다.역대 최다 기록은 제주 75일, 성산 60일로 모두 지난해 세워졌습니다.기상청은 제주도 해안에 폭염주의보가 발효 중인 가운데 습하고 체감온도가 높은 날씨가 이어지겠으며, 밤에는 해안 지역을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의하라고 당부했습니다.열대야는 오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지 최저 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 현상을 말합니다.(사진=연합뉴스)