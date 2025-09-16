'시즌 3승' 방신실, 여자골프 세계 랭킹 14계단 상승…49위

▲ 방신실이 14일 경기 포천시 아도니스 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 OK저축은행 읏맨오픈에서 우승한 뒤 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다.

올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 3승째를 기록한 방신실 선수가 세계 랭킹 49위로 도약했습니다.방신실은 이번 주 새로 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 지난주 63위보다 14계단 상승한 49위에 자리했습니다.KLPGA 투어에서 활동하는 선수 가운데는 유현조(34위), 노승희(39위), 이예원(44위)에 이어 4번째로 높은 랭킹입니다.방신실은 지난 14일 끝난 OK저축은행 읏맨오픈에서 우승해 시즌 3승이자 정규투어 통산 5승째를 거뒀습니다.지노 티띠꾼(태국)이 1위, 넬리 코르다(미국)가 2위, 리디아 고(뉴질랜드)가 3위를 그대로 유지한 가운데, 한국 시간으로 어제 끝난 LPGA 투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 공동 5위를 차지한 김세영은 지난주보다 4계단 상승한 23위에 자리했습니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)