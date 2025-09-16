'파격 성과급' SK하이닉스, 채용설명회 '북적'…하반기 세자릿수 뽑는다

▲ SK하이닉스

파격적인 성과급 지급으로 주목받는 SK하이닉스가 올해 하반기 신입사원 채용을 실시합니다.올해 채용부터는 인공지능(AI) 기반 전형을 도입해 'AI 기업'의 위상에 걸맞은 인재를 확보한다는 구상입니다.오늘(16일) 업계에 따르면 SK하이닉스는 오는 22일부터 내달 1일까지 2025년 하반기 신입사원 모집을 위한 서류 접수를 진행합니다.모집 대상은 내년 1∼2월 입사가 가능한 4년제 학사 이상 졸업 예정자 및 기졸업자입니다.근무지는 경기 이천·분당, 충북 청주, 서울입니다.모집 직무는 설계, 소자, 연구개발(R&D) 공정, 양산 기술 등이며, 채용 규모는 세 자릿수로 알려졌습니다.특히 이번 채용부터는 지원자가 역량을 충분히 보여줄 수 있도록 AI 기반 화상 인터뷰인 'A! SK'(AI Interview with SK Hynix) 전형을 도입합니다.이 전형은 AI가 각 직무에 특화된 문제를 생성해 출제합니다.지원자는 자기소개서만으로 드러내기 어려운 커뮤니케이션 능력과 기초 직무 지식, 팀워크, 상황 대처 능력 등을 강조할 수 있습니다.응시 방식은 인적성 검사인 SKCT(SK Competency Test)와 동일하게 온라인 환경에서 비대면으로 문제를 풀고 답변을 영상으로 녹화해 제출하는 형태로 진행됩니다.제출한 영상은 입사 후 함께 일하게 될 구성원들이 다면평가를 진행해 공정성과 객관성을 높인다는 계획입니다.최종 합격은 서류 통과 후 인·적성 단계에서 SKCT와 A! SK를 치른 뒤 11월 말 면접을 거쳐 결정될 예정입니다.SK하이닉스는 국내 매출 500대 기업 중 올해 상반기 영업이익 1위를 달성했습니다.시장의 예상대로 올해 영업이익이 37조 원에 이른다면 직원 1인당 1억 원 수준의 성과급을 받을 가능성도 있습니다.파격적인 보상이 알려지며 SK하이닉스는 지난 7월 인크루트가 취업준비생을 대상으로 진행한 '일하고 싶은 기업' 설문에서 삼성전자를 제치고 처음 1위에 오르기도 했습니다.전날 포항공과대학교(포스텍)에서 진행된 채용 설명회에서는 별도 질의응답 시간에 취업준비생들의 질문이 3시간가량 이어질 정도로 관심이 뜨거웠던 것으로 전해졌습니다.SK하이닉스는 포스텍을 포함해 주요 12개 거점 대학에서 채용 설명회를 진행할 예정입니다.SK하이닉스 관계자는 "향후에는 AI가 문제를 출제하는 수준을 넘어 지원자의 역량을 종합적으로 판단하는 'AI 에이전트'로 발전할 것"이라며 "'풀 스택 AI 메모리 프로바이더'(전방위 AI 메모리 공급자) 위상에 걸맞은 방식으로 인재를 확보해 나갈 계획"이라고 말했습니다.