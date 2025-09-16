트럼프 "미 멤피스 범죄척결 위해 군병력 투입…다음은 시카고"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 미 테네시주 멤피스의 심각한 범죄 문제를 해결하기 위해 주방위군을 투입하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 이같이 말한 뒤 '멤피스 안전 태스크포스 구성'을 지시하는 대통령 각서에 서명했습니다.트럼프 대통령이 집권 2기 출범(1월 20일) 이후 주방위군을 미국 내 도시에 배치하는 것은 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴 DC에 이어 3번째입니다.트럼프 대통령은 "멤피스뿐 아니라 수많은 도시에서 벌어지고 있는 범죄 문제 때문에 이(안전)는 매우 중요하다"며 "우리는 워싱턴에서 그랬던 것처럼 모든 도시를 단계적으로 해결할 것"이라고 말했습니다.또 "이 태스크포스는 이곳(워싱턴)에서 거둔 탁월한 성과를 재현할 것"이라며 "이제 대규모 병력을 투입할 예정"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 멤피스에 주방위군뿐 아니라 연방수사국(FBI), 주류·담배·총포 담당국(ATF), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 국토안보수사국(HSI) 등 연방 기관 및 기구가 참여할 예정이라고 했습니다.이는 멤피스에서 대대적인 범죄 척결 및 불법이민자 단속 작전을 예고한 것으로 풀이됩니다.이날 행사에는 빌 리 테네시 주지사도 참석했습니다.리 주지사는 공화당 소속으로 범죄 척결을 위한 주방위군 투입을 트럼프 대통령에게 요청했습니다.앞서 LA 주방위군 투입 때 민주당 소속인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 트럼프 대통령의 결정에 강하게 반발했고, 역시 민주당 소속인 뮤리얼 바우저 워싱턴 시장도 주방위군 투입에 이견을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 멤피스에 이어 주방위군을 투입할 도시로 "다음은 아마 시카고가 될 것"이라고 말했습니다.민주당에서 여전히 영향력을 발휘하고 있는 버락 오바마 전 대통령의 '정치적 고향'으로 여겨지는 일리노이주 시카고는 미국에서 3번째로 큰 도시입니다.트럼프 대통령은 시카고의 범죄 상황이 매우 심각하다며 주방위군 투입 필요성을 거듭 주장하고 있지만, 민주당 소속인 JB 프리츠커 일리노이 주지사와 브랜던 존슨 시카고 시장은 이에 강력히 반대하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)