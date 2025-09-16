박천휴 작가, '아시아게임체인저상' 수상자 선정

▲ 박천휴 작가

한국 창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 박천휴 작가가 윌 애런슨 작곡가와 함께 미국 아시아소사이어티가 선정하는 '아시아 게임체인저 어워즈'의 공동 수상자로 선정됐다고 아시아소사이어티가 15일(현지시간) 밝혔습니다.지난해 11월부터 해외 제작진과 출연진으로 구성돼 미국 브로드웨이에서 공연한 '어쩌면 해피엔딩'은 지난 6월 토니상 시상식에서 K-뮤지컬 최초로 작품상을 비롯해 6개 부문을 석권했습니다.박 작가는 한국인 최초로 애런슨 작곡가와 함께 극본상과 작사·작곡상을 받았습니다.올해 수상자 명단에는 일레인 차오 전 미국 교통부 장관과 그의 부친 제임스 차오 박사, 존 헌츠먼 전 주중 미국대사, 피아니스트 유자왕도 함께 올랐습니다.강경화 아시아 소사이어티 회장은 "아시아 게임 체인저들은 수백만 명의 삶에 실질적인 변화를 만드는 지도자이자 혁신가들"이라며 "올해 수상자들은 지금 우리 세계가 필요로 하는 용기, 창의성, 비전을 구현하고 있다"라고 말했습니다.2014년 시작된 아시아 게임체인저 어워드는 대담한 행동으로 아시아와 세계 간의 유대를 깊이 강화한 비전 있는 리더들에게 주어지는 상입니다.최근 10년간 주요 수상자로는 방탄소년단(BTS), 노벨 평화상 수상자인 파키스탄 출신 인권운동가 말랄라 유사프자이, 알리바바 창업자 마윈, 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장 등이 있습니다.올해 시상식은 10월 15일 미국 뉴욕 치프리아니홀에서 열립니다.