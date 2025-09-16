듀플랜티스, 장대높이뛰기 세계신기록 '6ｍ30'…세계선수권 3연패

현역 최고의 육상스타 가운데 한 명인 남자 장대높이뛰기의 아먼드 듀플랜티스(25세, 스웨덴)가 개인 통산 14번째 세계신기록을 작성하며 세계선수권 3연패를 달성했습니다.



듀플랜티스는 어젯밤 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 장대높이뛰기 결선에서 6ｍ30을 넘고 우승했습니다.



이로써 듀플랜티스는 지난달 헝가리 그랑프리에서 자신이 작성한 6ｍ29의 세계기록을 1cm 경신했습니다.



올해만 4번째, 통산 14번째 세계기록 경신입니다.



듀플랜티스는 5ｍ55, 5ｍ85, 5ｍ95, 6ｍ00, 6ｍ10.



6ｍ15를 모두 1차 시기에 넘었습니다.



장대높이뛰기는 3번 연속 실패하면 더는 기회가 주어지지 않습니다.



에마누일 카라리스(그리스)는 6ｍ00을 1차 시기에 성공한 뒤, 6ｍ10, 6ｍ15, 6ｍ20에 한 차례씩 도전해 모두 바를 건드렸습니다.



카라리스가 3번 연속 실패해 우승을 확정한 듀플랜티스는 바를 6ｍ30으로 높여 세계신기록에 도전했습니다.



듀플랜티스는 1, 2차 시기에서는 바를 건드렸지만, 3차 시기에서 성공하고 포효했습니다.



카라리스가 6ｍ00으로 2위에 올랐고, 커티스 마셜(호주)이 5ｍ95로 3위에 자리했습니다.



2022년 유진 대회에서 6ｍ21을 날아올라 개인 첫 세계선수권 우승을 차지한 듀플랜티스는 2023년 부다페스트(6ｍ10)에 이어 이번 도쿄에서도 정상에 올랐습니다.



남자 장대높이뛰기에서 세계선수권 3연패를 달성한 건, '인간 새'로 불리는 세르게이 붑카(우크라이나)에 이어 듀플랜티스가 역대 두 번째입니다.



붑카는 1983년 헬싱키 대회부터 1997년 아테네 대회까지 6연패를 달성했습니다.



붑카는 올림픽에선 1988년 서울 대회에서만 금메달을 수확했는데, 듀플랜티스는 2021년 도쿄(6ｍ21)와 2024년 파리(6ｍ25)에서 올림픽 2연패를 달성했습니다.



많은 전문가가 듀플랜티스를 '붑카를 넘어선 역대 최고 장대높이뛰기 선수'라고 평가하는 이유입니다.



현재 남자 높이뛰기 실내·외 통합 1∼14위 기록(6ｍ17∼6ｍ30)은 모두 듀플랜티스가 보유하고 있습니다.



올해 듀플랜티스의 목표는 '6ｍ30을 넘고, 도쿄에서 세계선수권 3연패를 달성하는 것'이었습니다.



듀플랜티스는 도쿄에 입성하기 전 "기술적으로 6ｍ30 도전은 불가능하지 않다.



완벽한 하루가 다가오고 있다"고 자신 있게 말했고, 실제로 6ｍ30을 넘으며 '완벽한 하루'를 만들었습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)