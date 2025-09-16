뉴욕증시, 미중협상 진전에 강세…S&P500·나스닥 최고치

도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 무역협상에 대해 "매우 잘 됐다"라고 긍정적으로 평가하면서 15일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 49.23 포인트(0.11%) 오른 45,883.45에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 30.99 포인트(0.47%) 오른 6,615.28에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 207.65 포인트(0.94%) 오른 22,348.75에 각각 마감했습니다.



S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 이날 상승으로 종가 기준 사상 최고치 기록을 경신했습니다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 지난 14∼15일 열린 미중 무역협상에 대해 "매우 잘 됐다"면서 "우리나라의 젊은이들이 정말로 구해내고 싶어 했던 '특정' 기업(틱톡)에 대해서도 합의에 도달했다"고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 오는 19일 시진핑 중국 국가주석과 이번 협상에 대해 대화할 예정이라고 밝혔습니다.



리청강 중국 상무부 국제무역협상 대표 겸 부부장도 이날 회견에서 미국과 틱톡을 포함한 경제·무역 문제에 대해 "솔직하고 심도 있으며 건설적인 소통을 진행했다"면서 "협력을 통해 기본적 합의에 도달했다"고 밝혔습니다.



테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 지난 12일 자사 주식 10억 달러어치를 장중 매수했다는 소식에 3.56% 상승했습니다.+



구글 모회사 알파벳은 이날 4.5% 상승하며 애플, 마이크로소프트, 엔비디아에 이어 4번째로 시가총액이 3조 달러를 돌파했습니다.



구글은 이달 초 미 법원이 반독점 소송에서 예상보다 낮은 수준의 제재 결정을 내린 이후 주가가 약 20% 상승했습니다.



투자자들은 오는 16∼17일 열리는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 회의에서 연준이 기준금리를 인하할 것이란 기대를 이어갔습니다.



시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 17일 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 0.25% 포인트 인하할 확률을 96%, 0.50% 포인트 인하할 확률을 4%로

각각 반영했습니다.