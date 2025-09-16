영국 해리왕자 "왕실 불화 폭로, 양심에 안 찔려"

▲ 해리 왕자가 현지시간 10일 런던의 연구 센터 방문 후 떠나는 길에 손을 흔들고 있다.

찰스 3세 영국 국왕의 차남 해리 왕자가 TV 출연이나 자서전 출간을 통해 왕실 갈등을 시시콜콜 폭로한 데 대해 양심에 어긋나는 것은 없다고 말했습니다.15일(현지시간) 일간 가디언에 따르면 해리 왕자는 지난 12일 우크라이나 키이우 방문 후 영국 귀국길에 이 매체와 한 인터뷰에서 "일부가 화가 났다는 건 알고 있다"면서도 "자서전은 이미 있던 얘기들을 정정했던 것"이라고 주장했습니다.그는 "지저분한 것들을 공개적으로 떠들었다고 생각지 않는다"며 "최선의 방식으로 말했고 내 양심은 깨끗하다"고 강조했습니다.영국 왕실 업무에서 물러나 부인 메건 마클, 자녀와 함께 미국에 거주하는 해리 왕자는 이번 영국 방문 기간에 아버지 찰스 3세를 19개월 만에 만났습니다.해리 왕자는 찰스 3세, 형 윌리엄 왕세자 등과 가족 문제, 언론의 사생활 보도에 대한 대응 방식 등으로 갈등을 빚었고 이를 자서전 '스페어' 등을 통해 공개해 불화는 깊어졌습니다.해리 왕자는 "일부 영국 언론은 내가 불행하다고 믿고 싶은 것 같지만 현재 내 상태, 내가 사는 삶에 행복하다"며 "영국 대중에게도 많은 지지를 받는다고 느낀다"고 말했습니다.일부 대중지를 상대로 이어온 소송에 대해서도 "복수하려는 게 아니라 책임 소재를 가리려는 것"이라고 말했습니다.부인 메건 마클에 대해서는 "그녀는 '그냥 진실에 충실하라'고 한다"며 "내가 늘 의지하는 말"이라고 말했습니다.해리 왕자는 이번 키이우 방문 중 가는 곳마다 우크라이나인들의 박수를 받는 등 눈에 띄게 인기를 누렸다고 가디언은 전했습니다.해리 왕자는 자신이 10년간 군 복무를 했고, 세계 상이군인 체육대회 인빅터스 게임을 창설하는 등 상이군인을 위한 활동을 한 덕분이라고 생각한다고 말했습니다.또 자신만의 방식으로 해나가는 삶의 태도도 우크라이나인과 닮은 것 같다면서 "그런 사람이 또 누가 있는 줄 아느냐. 우리 엄마"라며 고(故) 다이애나 왕세자빈을 언급했습니다.(사진=게티이미지코리아)