시위대에 맞고 사지 들려 끌려다녀…"폭행당하는 네팔 장관들"

▲ 시위대 방화로 불타는 네팔 대통령 관저

최근 대규모 반정부 시위가 벌어진 네팔에서 장관으로 추정되는 인물들이 시위대에게 폭행당하는 등 극심한 혼란 상황을 담은 동영상이 소셜미디어(SNS)에서 확산하고 있습니다.13일(현지시간) 인도 NDTV 등에 따르면 최근 네팔 반정부 시위가 격화한 지난 9일 비스누 프러서드 퍼우델 부총리 겸 재무부 장관으로 추정되는 남성이 수도 카트만두 거리에서 시위대에게 폭행당했습니다.이 영상에는 시위대 틈에서 도망치는 남성이 또 다른 남성에게 발길질당한 뒤 바닥에 쓰러지는 모습이 담겼습니다.이 영상을 유튜브에 올린 NDTV는 '네팔 재무부 장관이 군중에게 구타당했다'는 자막을 함께 내보냈습니다.퍼우델 장관으로 추정되는 남성이 속옷만 입은 채 시위대 여러 명에게 팔다리가 들려 끌려다니는 영상과 아르주 라나 데우바 외무장관으로 추정되는 인물이 시위대에게 집단 구타를 당하는 장면도 SNS를 통해 퍼졌습니다.데우바 장관 부부가 소유한 사립학교는 시위대 방화로 불에 탔다고 AP통신은 전했습니다.최근 네팔에서 벌어진 대규모 시위는 정부가 지난 5일 유튜브와 페이스북, 인스타그램, 엑스(X·옛 트위터) 등 26개 소셜미디어(SNS) 접속을 차단하자 이에 반발해 시작됐습니다.네팔 정부는 가짜 뉴스가 확산한다며 당국에 등록하지 않은 SNS를 사용하지 못하게 했고, 청년들은 온라인에서 벌어지는 반부패 운동을 억누르려는 시도라고 비판했습니다.특히 부패 척결과 경제 성장에 소극적인 정부에 실망한 젊은 층이 대거 이번 시위에 가담하면서 카트만두뿐만 아니라 다른 도시로도 확산했습니다.SNS에서는 사치품과 호화로운 휴가 생활을 과시하는 고위층 자녀들 모습과 생활고에 시달리는 이들을 대조하는 영상이 빠르게 공유돼 젊은 층의 분노를 키웠습니다.네팔 경찰은 지난 8일부터 최루탄을 비롯해 물대포와 고무탄을 쏘며 강경 진압을 했으며 51명이 숨지고 1천300명 넘게 다쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)