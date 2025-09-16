뉴스

"왜 안 자"…생후 1달 아들 때려 숨지게 한 30대 구속

유영규 기자
작성 2025.09.16
"왜 안 자"…생후 1달 아들 때려 숨지게 한 30대 구속
▲ 15일 대구지법에서 생후 35일 된 아들을 때려 숨지게 한 30대 아빠가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 영장 실질 법정으로 들어가고 있다.

잠을 자지 않는다는 이유로 태어난 지 한 달 된 아들을 때려 숨지게 한 아버지가 경찰에 구속됐습니다.

대구경찰청 여성청소년범죄수사계는 15일 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 및 형법상 사체유기 혐의로 김 모(30대) 씨를 구속했습니다.

김 씨는 지난 10일 대구 달성군 구지면 자기 집에서 생후 35일 된 아들이 잠을 자지 않는다고 때려 숨지게 한 뒤 이튿날 인근 야산에 유기한 혐의를 받고 있습니다.

그는 범행 지난 13일 경찰에 자수했으며, 경찰은 수색 끝에 숨진 아기를 발견했습니다.

대구지법 손봉기 영장전담 부장판사는 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 이후 "범행 경위가 납득하기 어려울 뿐만 아니라 범행 결과가 중하고, 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다"며 김 씨에 대한 구속 영장을 발부했습니다.

영장실질심사를 받기 위해 이날 법원에 출석한 김 씨는 '혐의를 인정하느냐'는 취재진 질문에 아무런 답변을 하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
