이별 통보에 격분, 차로 여친 살해하려 한 40대 항소심도 중형

▲ 부산고법 창원재판부

헤어지자는 말에 화가 나 여자친구를 차로 들이받아 살해하려 한 40대가 항소심에서도 중형을 선고받았습니다.부산고법 창원재판부 형사1부(민달기 고법 판사)는 살인미수 등 혐의로 기소된 40대 A 씨에 대한 항소심에서 원심과 같은 징역 10년을 선고했다고 14일 밝혔습니다.10년간 위치추적 전자장치 부착도 명령했습니다.A 씨는 지난해 10월 경남 창원시 마산합포구 한 선착장에서 차량을 급가속한 뒤 걸어가던 여자친구 30대 B 씨를 치어 살해하려 한 혐의 등으로 기소됐습니다.이 사고로 B 씨는 약 13.7ｍ를 날아가 도로에 떨어지면서 두개골 골절 등 224일간 치료가 필요한 상처를 입었습니다.A 씨는 사건 당일 헤어지자는 B 씨를 설득했으나 통하지 않자 배신감으로 격분해 소주를 2병 마신 뒤 이 같은 짓을 저질렀습니다.A 씨는 범행 한 달 전에도 B 씨와 불화가 생기자 흉기로 심한 자해를 하는 등 극단적 행동을 시도했습니다.그는 범행에 고의가 없었고 당시 심신 미약 상태였다고 주장했습니다.재판부는 A 씨가 B 씨를 들이받은 후에도 차량을 돌진했고, 사건 당일 이별을 통보받아 격분한 상태에서 술을 마신 채 범행한 점 등에 비춰 이를 받아들이지 않았습니다.심신 미약 주장 역시 B 씨가 걸어가는 방향으로 차를 돌린 뒤 급가속해 자기 의사에 따라 조작했고 당시 마신 술 종류와 양 등을 정확히 기억하는 점 등을 토대로 배척했습니다.민 고법 판사는 "A 씨는 충돌 직전 2.5ｍ 구간 평균 속도가 시속 50㎞에 이를 만큼 급가속해 무방비 상태였던 B 씨를 들이받아 살해하려 했다"며 "B 씨가 생명에 중대한 지장이 초래될 정도로 다쳤고 현재도 증상이 심각한 점, 아직 별다른 피해 회복이 이뤄지지 않은 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)