청주 고속도로서 화물차·SUV 추돌…2명 숨져

<앵커>



어젯(15일)밤 충북 청주시의 고속도로에서 화물차 두 대와 SUV가 잇따라 추돌해 20대 남성 2명이 숨졌습니다. 경찰은 맨 처음 앞차를 들이받은 화물차 운전자가 졸음 운전을 한 건 아닌지 조사하고 있습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 한성희 기자입니다.



<기자>



흰색 SUV가 앞부분이 심하게 망가진 채, 6.5톤 화물차 뒤에 멈춰 서 있습니다.



어젯밤 9시 40분쯤 충북 청주시 상당구 청주 방향 당진·영덕고속도로에서, 화물차 두 대와 SUV가 잇따라 부딪치는 사고가 났습니다.



이 사고로 SUV 운전석과 조수석에 타고 있던 20대 남성 2명이 숨졌습니다.



경찰은 1차 사고를 낸 대형 화물차 운전자의 졸음 운전 가능성 등을 염두에 두고, 사고 경위를 조사하고 있습니다.



---



[(괜찮으세요?) (아저씨!)]



어젯밤 10시 50분쯤엔 경남 양산시 경부고속도로에서 한 화물차가 도로에 설치된 방음벽을 들이받고 전복되면서, 운전자인 30대 남성이 숨졌습니다.



[이모 씨/신고자 : (화물차가) 주행하고 있다가 순간적으로 균형을 잃어서 그대로 전복이 됐어요.]



경찰은 도로 CCTV 등을 토대로 사고 원인을 조사하고 있습니다.



---



앞서 어제 저녁 6시 50분쯤 인천 서구에서 70대 남성이 학원 승합차를 몰다 승용차와 가드레일을 잇따라 들이받으면서, 승합차 운전자와 차에 타고 있던 초등학생 1명이 다쳤고,



---



오늘 새벽 1시쯤엔 전북 전주에서 길을 건너던 한 남성이 택배 트럭에 치여 심정지로 병원에 옮겨졌습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 송영훈, 이정균, 한국도로공사)