뉴스

청주 고속도로서 화물차·SUV 추돌…2명 숨져

한성희 기자
작성 2025.09.16 06:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어젯(15일)밤 충북 청주시의 고속도로에서 화물차 두 대와 SUV가 잇따라 추돌해 20대 남성 2명이 숨졌습니다. 경찰은 맨 처음 앞차를 들이받은 화물차 운전자가 졸음 운전을 한 건 아닌지 조사하고 있습니다.

밤사이 사건·사고 소식, 한성희 기자입니다.

<기자>

흰색 SUV가 앞부분이 심하게 망가진 채, 6.5톤 화물차 뒤에 멈춰 서 있습니다.

어젯밤 9시 40분쯤 충북 청주시 상당구 청주 방향 당진·영덕고속도로에서, 화물차 두 대와 SUV가 잇따라 부딪치는 사고가 났습니다.

이 사고로 SUV 운전석과 조수석에 타고 있던 20대 남성 2명이 숨졌습니다.

경찰은 1차 사고를 낸 대형 화물차 운전자의 졸음 운전 가능성 등을 염두에 두고, 사고 경위를 조사하고 있습니다.

---

[(괜찮으세요?) (아저씨!)]

어젯밤 10시 50분쯤엔 경남 양산시 경부고속도로에서 한 화물차가 도로에 설치된 방음벽을 들이받고 전복되면서, 운전자인 30대 남성이 숨졌습니다.

[이모 씨/신고자 : (화물차가) 주행하고 있다가 순간적으로 균형을 잃어서 그대로 전복이 됐어요.]

경찰은 도로 CCTV 등을 토대로 사고 원인을 조사하고 있습니다.

---

앞서 어제 저녁 6시 50분쯤 인천 서구에서 70대 남성이 학원 승합차를 몰다 승용차와 가드레일을 잇따라 들이받으면서, 승합차 운전자와 차에 타고 있던 초등학생 1명이 다쳤고,

---

오늘 새벽 1시쯤엔 전북 전주에서 길을 건너던 한 남성이 택배 트럭에 치여 심정지로 병원에 옮겨졌습니다.

(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 송영훈, 이정균, 한국도로공사)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지