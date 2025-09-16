구글, 장중 시총 3조 달러 달성…애플·MS·엔비디아 이어 4번째

▲ 구글

세계 최대 검색 엔진 업체 구글이 15일(현지시간) 시가총액 3조 달러 기업에 올랐습니다.미 동부 시간 이날 낮 12시 3분(서부 오전 9시 3분) 구글 주가는 전 거래일보다 3.19% 오른 249.07달러에 거래됐습니다.시총은 3조 80억 달러를 나타내며 3조 달러선을 넘었습니다.구글의 시장 가치가 3조 달러를 넘은 것은 2004년 상장 이후 21년 만입니다.이로써 구글은 애플과 마이크로소프트(MS), 엔비디아(3조 달러 돌파순)에 이어 전 세계 기업 가운데 시총이 3조 달러를 넘어선 네 번째 기업이 됐습니다.구글이 시총 3조 달러를 돌파하는 데 가장 큰 호재가 된 것은 온라인 검색 시장에서의 반독점 소송과 관련한 미국 법원의 판결이었습니다.지난해 법원이 검색 시장에서 구글이 불법 독점적 지위를 가졌다고 판결하면서 미국 법무부는 구글 브라우저 크롬 매각 등을 요구했습니다.그러나 지난 2일 아미트 메흐타 판사는 법무부가 요구한 가장 강력한 제재를 받아들이지 않았습니다.이에 구글은 크롬 브라우저와 안드로이드 운영체제를 계속 유지할 수 있게 됐고, 이는 검색과 모바일 생태계에서 독점 논란을 받아온 구글에 큰 호재가 됐습니다.이번 판결로 구글이 경쟁사들과 데이터 일부를 공유해야 하지만, 크롬이나 안드로이드를 매각하지 않아도 된다는 점은 구글의 핵심 사업에 대한 투자자들의 우려를 크게 덜어냈습니다.실제 지난 2일 법원 판결 이후 주가는 이날까지 약 20% 상승했습니다.여기에 구글의 클라우드 컴퓨팅 부문의 2분기 매출이 전년 대비 약 32% 급증하며 시장 예상치를 넘어선 것도 효과를 봤습니다.이는 자체 개발 칩과 제미나이 AI 모델에 대한 투자가 효과를 내기 시작했기 때문입니다.스톡 트레이더 네트워크의 수석 전략가 데니스 딕은 "구글이 여전히 검색에 크게 의존하고 있지만, 유튜브와 웨이모, 기타 다양한 제품과 기능 개발을 통해 이제 단순히 검색 회사가 아니라 여러 분야로 진출하는 기업으로 투자자들이 보기 시작했다"고 평가했습니다.