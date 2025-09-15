아랍·이슬람권, '카타르 폭격' 이스라엘 한목소리 규탄

▲ 지난 9일(현지시간) 이스라엘이 공습한 카타르 도하

중동의 아랍·이슬람권 국가 정상들은 15일(현지시간) 카타르 수도 도하에서 열린 긴급 정상회의에서 카타르를 공습한 이스라엘을 한목소리로 규탄했습니다.AFP 통신 등에 따르면 카타르 군주(에미르) 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니는 정상회의 연설에서 "이스라엘은 주변과 평화를 거부할 뿐만 아니라 자국의 의지만 강요하려고 한다"고 규탄했습니다.그러면서 "이스라엘의 침략은 국제법과 규범을 짓밟는 무모하고 비겁한 행위"라고 말했습니다.이날 정상회의는 지난 9일 이스라엘이 카타르 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 휴전 협상 대표단을 표적 공습한 데 대해 역내 대응을 위해 개최됐습니다.카타르는 이번 일을 계기로 휴전 협상 중재를 중단했습니다.셰이크 타밈은 "자신과 협상하는 상대방을 암살하려는 것은 협상을 방해하려는 의도"라고 비판했습니다.또 "이스라엘의 침략은 가자지구를 거주할 수 없는 곳으로 만들어 자국민을 강제로 이주시키려는 서막을 알리는 것"이라며 "이스라엘이 '아랍 평화 이니셔티브'를 수용했다면 역내 수많은 비극은 닥치지 않았을 것"이라고 말했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 향해선 "아랍 지역을 이스라엘의 영향권으로 만들려는 꿈을 꾸지만 이는 환상일 뿐"이라고 지적하기도 했습니다.아랍 평화 이니셔티브는 사우디아라비아가 2002년 선언한 팔레스타인 분쟁 해결 방안입니다.1967년 제3차 중동 전쟁 이전을 경계로 이스라엘과 팔레스타인이 공존하는 '두 국가 해법'이 핵심 내용입니다.정상회의에 참석한 무함마드 시아 알수다니 이라크 총리는 "이스라엘의 공격으로 아랍·이슬람 국가들은 조율된 집단행동으로 전환해야 한다"며 "이런 도전에 맞서 광범위한 아랍·이슬람 동맹을 구축해야 한다"고 촉구했습니다.아불 게이트 아랍연맹(AL) 사무총장은 "이스라엘이 민간인, 협상 대표, 중재자를 공격하는 것은 비열한 일"이라며 "국제형사재판소(ICC)에 수배된 점령국 지도자(네타냐후 총리)의 새로운 범죄 기록이 추가됐다"고 말했습니다.히세인 브라힘 타하 이슬람협력기구(OIC) 사무총장은 "카타르에 대한 이스라엘의 공격을 규탄하며 카타르에 대한 전적인 연대를 표명한다"며 "국제사회는 이스라엘의 공격을 멈출 책임을 다해야 한다"고 주장했습니다.중동 이슬람권에서 이스라엘과 수교한 이집트와 요르단도 강한 어조로 이스라엘을 비판했습니다.압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 "카타르에 대한 이번 공격은 이스라엘이 정치·군사적 논리를 넘어 모든 '레드라인'을 넘었다는 것을 보여준다"고 목소리를 높였습니다.압둘라 2세 요르단 국왕은 "카타르에 대한 이스라엘의 침략은 위험한 분쟁 확대 행위"라며 "극단주의 이스라엘 정부가 끈질기게 구는 이유는 그들이 법 위에 서는 것을 국제사회가 용인했기 때문"이라고 지적했습니다.레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 "도하에 대한 공격으로 이스라엘의 무법 상태가 전례 없는 수준으로 치달았다"며 "이는 피와 혼돈을 조장하는 테러리스트적 사고방식"이라고 비난했습니다.마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반은 "자매 국가인 카타르와 완전히 연대 것을 선언한다"며 "이스라엘의 팔레스타인 점령을 종식하는 것이 역내 안보와 안정의 핵심"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)