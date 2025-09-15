트럼프 "기업 실적, 분기별 보고에서 반기별 보고로 바꿔야"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 미국 기업들의 실적 보고 주기를 분기별에서 반기별로 늘려야 한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "SEC(증권거래위원회)의 승인이 필요하지만, 기업들은 더이상 분기별 보고를 강요받지 않고 반기별로 보고해야 한다"고 주장했습니다.그러면서 "이는 비용을 절약할 뿐 아니라, 경영인들이 회사 운영에 더 잘 집중할 수 있게 해줄 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "중국은 50년에서 100년의 관점으로 기업을 운영하는 반면, 우리 회사들은 분기별로 운영한다는 말을 들어본 적 있는가. 바람직하지 않다"고 지적했습니다.기업의 실적 보고 주기를 반기별로 바꿔야 한다는 트럼프 대통령의 주장은 이번이 처음은 아닙니다.그는 1기 집권 시기인 2018년 트위터(현 엑스)에 올린 글에서 한 세계적 기업 경영인이 '분기별 보고를 중지하고 6개월 제도로 가자'고 말했다면서 "나는 SEC에 이 제도를 연구해 달라고 요청했다"고 밝힌 바 있습니다.미국은 1970년부터 상장 기업의 분기별 실적 보고 제도를 운영하고 있으며, 이를 반기별로 바꿀 경우 유럽 여러 국가의 보고 방식과 일치하게 된다고 인터넷 매체 악시오스가 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)