미·중, 틱톡 매각 큰 틀 합의…베선트 "미국이 통제하게 될 것"

▲ 틱톡

미국과 중국이 스페인에서 개최한 고위급 무역 협상에서 미국 내 안보 우려가 제기된 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 처분 방안에 대해 큰 틀에서 합의했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 트루스소셜에서 무역 협상이 "매우 잘 됐다"면서 "우리나라의 젊은이들이 정말로 구해내고 싶어 했던 '특정' 기업에 대해서도 합의에 도달했다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령이 언급한 특정 기업은 틱톡입니다.스콧 베선트 재무부 장관은 이날 스페인 마드리드에서 협상을 마친 뒤 기자들과 만나 양측이 틱톡과 관련해 프레임워크에 합의했다고 확인하고서는 "프레임워크는 틱톡을 미국이 통제하는 소유(구조)로 바꾸는 것"이라고 밝혔습니다.베선트 장관은 "하지만 난 금요일(19일) 예정된 정상(트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석) 통화를 앞서 가지 않겠다. 우리는 프레임워크가 있지만 정상들이 합의를 확정해야 한다"고 덧붙였습니다.틱톡은 미국에서 인기를 끌고 있지만, 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국 정부의 개인정보 탈취나 해킹에 이용돼 미국 안보를 위협할 수 있다는 우려가 제기돼왔습니다.이에 미국에서는 바이트댄스가 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 이른바 '틱톡 금지법'이 지난해 4월 제정됐습니다.그러나 트럼프 대통령은 젊은 지지자들이 틱톡을 애용하는 점을 고려해 취임 후 틱톡 금지법의 시행을 유예하고 중국 측과 협상을 진행해 왔습니다.트럼프 대통령은 틱톡의 미국 사업을 새로운 미국 법인으로 분사한 뒤 미국 투자자들이 그 법인의 지분 절반 이상을 보유하고, 바이트댄스는 소수 지분만 보유하는 틱톡 인수안을 중국 정부에 제안하기도 했으나 미국의 관세에 반발한 중국 정부의 반대로 무산됐다고 보도된 바 있습니다.틱톡 금지법 유예 시한은 오는 17일인데 양국의 프레임워크 합의를 확정하기 위해 유예 기간을 연장할 수 있다고 제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)가 이날 기자들에게 설명했습니다.이번 협상에서는 양국 관세 문제가 논의됐습니다.양국은 지난 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 협상에서 각각 115% 포인트씩 관세율을 낮추기로 합의했으며 협상이 진행되는 동안 이 합의를 90일씩 연장해 왔습니다.관세 유예 합의는 오는 11월 10일 끝날 예정인데 미국 협상단은 합의를 다시 연장할 가능성을 시사했습니다.그리어 대표는 기자들에게 "우리는 분명히 추가 행동(연장)을 고려하는 데 열려 있다. 만약 대화가 긍정적인 방향으로 계속되고, 미국이 희토류를 이전보다 훨씬 더 잘 받으면 그렇게 하겠지만 아직 이와 관련해서 해야 할 일이 남아 있다"고 밝혔습니다.베선트 장관은 중국과 자금 세탁 방지 협력도 논의했다고 밝혔습니다.중국 내 자금 세탁 조직이 멕시코 마약 카르텔의 자금까지 세탁하면서 미국과 중국 양국 정부에 피해를 주고 있으며 중국도 미국과 협력하려는 의지가 강하다고 베선트 장관은 설명했습니다.베선트 장관은 중국 당국이 엔비디아의 반독점법 위반 여부에 대해 추가 조사를 한다고 이날 발표한 것에 대해 "우리는 엔비디아 조사의 부적절한 타이밍에 대해 논의했다"고 밝혔습니다.또 협상에서 중국의 러시아산 원유 수입과 관련해 관세를 부과하는 방안도 언급됐지만 중점 의제는 아니었다고 베선트 장관은 말했습니다.베선트 장관은 중국과 무역, 경제 정책 현안을 논의하기 위해 수주 내로 다시 협상할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지코리아)