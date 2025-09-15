뉴스

'건진법사 청탁 혐의' 박창욱 도의원 구속영장 기각…브로커는 구속

백운 기자
작성 2025.09.15 22:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'건진법사 청탁 혐의' 박창욱 도의원 구속영장 기각…브로커는 구속
▲ 건진법사 전성배 씨에게 국민의힘 공천을 청탁한 혐의를 받는 박창욱 경북도의원(당시 후보자)이 15일 서울 중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다.

건진법사 전성배 씨에게 불법 정치자금 1억 원을 전달한 혐의를 받는 박창욱 경북도의원에 대한 구속영장이 기각됐습니다.

이를 알선한 혐의를 받는 사업가 김 모 씨는 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 박 도의원의 정치자금법 위반 혐의에 대해 "금품을 받은 사람이 정치자금법상 '그 밖에 정치활동을 하는 사람'에 해당하는지에 대해 사실 관계 및 법리적인 면에서 다툴 여지가 있다"고 기각사유를 밝혔습니다.

또 "광범위한 압수수색 및 다수 관련자들 조사를 통해 확보된 증거, 수사진행경과, 가족 및 사회적 유대관계, 수사기관 및 심문 과정에서의 출석상황 등 종합하면 현 단계에서 구속의 필요성이나 상당성을 인정하기 어렵다"고 했습니다.

김 씨에 대해서는 증거를 인멸할 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.

앞서 김건희 특검팀은 지난 10일 박 도의원과 김 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.

박 도의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 김 씨를 통해 전 씨에게 경북도의원 공천을 청탁하고 현금과 한우세트 등 1억 원가량의 금품을 건넨 혐의를 받습니다.

김 씨는 2022년 전 씨를 통해 박 도의원과 박현국 봉화군수의 공천을 부탁한 혐의를 받고 있습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지