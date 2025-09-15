머스크, 테슬라 주식 1조 4천억 원 장내 매수…주가 급등

▲ 일론 머스크 테슬라 CEO

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자사주를 1조 원어치 이상 매수하면서 테슬라 주가가 급등했습니다.15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 머스크는 지난 12일 여러 가격대에 걸쳐 테슬라 주식 257만주를 장내에서 사들였습니다.이는 총 10억달러(약 1조3천884억원) 규모로, 금액 기준으로 머스크의 역대 최대 규모 자사주 매입이라고 미 CNBC 방송은 전했습니다.시장에서 이번 거래를 CEO의 신뢰 표명으로 해석하면서 테슬라 주가는 이날 미국 증시 정규 개장 전 프리마켓에서 전장 대비 최대 7% 이상 올랐습니다.앞서 전 거래일인 지난 12일 테슬라 주가는 전날보다 7.36% 오른 395.94달러에 마감하며 2월 6일(374.32달러) 이후 7개월여 만에 최고치를 기록한 바 있습니다.머스크가 장내에서 테슬라 주식을 대규모로 매수한 것은 2020년 2월 14일 20만주(약 1천만 달러)를 사들인 이후 5년 7개월 만입니다.이번 자사주 매입은 이달 초 테슬라 이사회가 향후 경영 성과에 따라 머스크에게 막대한 보상을 지급하는 방안을 제시한 것과 맞물려 주목받고 있습니다.테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2천374만3천904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급하는 안으로, 보상 패키지의 가치는 최대 9천750억달러(한화 약 1,353조원)에 이를 수 있습니다.머스크가 이 보상을 받으려면 현재 1조3천억달러 정도인 테슬라의 시가총액이 최종 8조5천억달러 규모에 도달해야 합니다.(사진=AP, 연합뉴스)