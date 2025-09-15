첫 회의부터 "통렬히 반성"…"보여주기식 안 돼"

<앵커>



조국혁신당의 조국 비상대책위원장이 오늘(15일) 첫 회의를 주재했습니다. 당내 성 비위 사건에 대해 자신부터 통렬하게 반성하겠다고 했는데, 보여 주기 식 행동만으로는 문제를 해결할 수 없을 거라는 내부 목소리도 나왔습니다.



민경호 기자의 보도입니다.



<기자>



당내 성 비위 사건 후폭풍을 수습할 비상대책위원장에 취임한 조국 위원장.



취임 소회로 정치는 책임이라고 언급한 뒤, 책임지고 피해자의 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 하겠다고 약속했습니다.



[조국/조국혁신당 비대위원장 : (당이) 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들입니다. 저부터 통렬하게 반성하겠습니다.]



피해자 실명 거론 금지, 가짜 뉴스 대응단 출범, 상시 당내 인권 보호 기구 설치 같은 대책도 내놓았습니다.



탈당한 피해자가 원할 경우, 1년 내 복당이 금지된 당헌·당규의 예외로 적용하고 원하는 당직이나 당무도 맡을 수 있도록 하라고 했습니다.



성 비위 사건 가해자로 지목돼 제명된 김보협 전 수석대변인이 성희롱이나 성추행이 없었다고 주장한 데 대해선 조 위원장은 이렇게 얘기했습니다.



[조국/조국혁신당 비대위원장 : 제명이란 당의 결정은 변함이 없습니다. 앞으로도 변함이 없을 것이고요.]



당내에선 '성 비위 사건 책임론에서 자유롭지 않은 조 위원장이 혁신을 제대로 할 수 있겠느냐'는 의구심도 제기됐습니다.



한 혁신당 관계자는 "전임 지도부는 절차와 법대로 처리했다고 했는데 피해자들이 당을 왜 떠나게 됐는지 진지하게 성찰해야 한다"면서 "보여주기와 선언적 행동만으론 문제를 해결할 수 없을 것"이라고 말했습니다.



조 위원장은 최대한 빠르게 당원간담회를 진행해 당심이 수평적으로 반영할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 남 일)