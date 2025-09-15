뉴스

저수율 16.3% 가뭄 계속…병원에선 '일회용기'

SBS 뉴스
작성 2025.09.15 20:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

지난 주말 단비가 내리면서 강릉 주 상수원의 저수율이 조금 오르긴 했습니다만, 가뭄을 극복하기에는 여전히 부족합니다. 강릉시는 도암댐 물 공급에 대비해, 수질검증위원회를 가동하기로 했습니다.

G1 방송 김도운 기자입니다.

<기자>

주말에 내린 비에도 강릉 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 16.3%.

여전히 극심한 가뭄 상황입니다.

이 때문에 전국에서 동원된 소방차와 민간 급수 차량 540여 대는 종일 오봉저수지와 홍제정수장을 오가며 4만 4천 톤의 물을 실어 날랐습니다.

도암댐 물을 받기로 한 강릉시는 각계 전문가 11명으로 구성된 '도암댐 수질검증위원회'를 가동했고, 위원회는 면밀한 수질 검증 등을 약속했습니다.

[한동준/도암댐 수질검증위원장 : 안 되는 건 안 되는 겁니다. 안 되는 건 목에 칼이 들어와도 안 되는 거죠.]

강릉시는 위원회에 비상 방류수 수질 측정과 원수 사용 여부, 가뭄 해소 후 방류 중단 결정까지 맡길 예정입니다.

---

가뭄 장기화로 병원도 비상입니다.

700 병상 규모의 한 종합병원은 직원 식당 운영을 중단하고, 환자 식사는 일회용기로 전환했습니다.

[고운석/강릉○○병원 시설팀 과장 : 환자 치료에 필요한 용수만 공급해 하루 250톤의 절감을 목표로 절수 활동을 진행하고 있습니다.]

강릉 시민을 위한 2차 생수 배부도 시작됐는데, 1차 때 생수를 받지 못한 시민이 적지 않아 혼선을 빚고 있습니다.

[홍세비/강릉시 홍제동 : 연락도 못 받았고 생수도 못 받았죠. 2차는 무슨 1차를 받은 적이 없는데.]

지난 5~10일까지 1차 배부에서 아파트와 달리 단독 주택이나 다세대 주택은 직접 수령 장소를 찾아 받아야 하는데, 안내를 받지 못해 누락된 시민이 생긴 겁니다.

강릉시는 재난 문자를 통해 수령 장소 등을 안내하는 등 가뭄 상황 소통을 더 강화하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 권순환 G1방송· 원종찬 G1방송)

G1 김도운
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지