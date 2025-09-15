"한학자 총재, 출석 3회 불응…소환 조율 없다"

<앵커>



통일교 청탁 의혹을 받고 있는 한학자 총재가, 오늘(15일) 예정됐던 특검 소환조사에 또 출석하지 않았습니다. 김건희 특검팀 사무실 나가 있는 취재기자 연결해 더 알아보겠습니다.



전연남 기자, 한 총재가 계속 조사에 응하지 않고 있는데, 신병 확보 여부 결정됐습니까?



<기자>



통일교 한학자 총재가 특검팀의 출석 요구에 응하지 않은 건, 이번이 3번째입니다.



앞서 어제 한 총재 측은 심장 시술 후 회복 시간이 필요하다며 특검에 불출석 사유서를 제출했고, 17일과 18일 중 자진 출석하겠다고 밝혔습니다.



하지만 특검팀은 오늘 언론 브리핑을 통해, "피의자 측의 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 검토하고 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.



또, "한 총재 측이 세 차례 모두 조사 직전 일방적으로 불출석을 통보했다"며, "더 이상 소환 일정에 대해서 조율하지 않을 방침"이라고도 설명했습니다.



특검팀은 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 건진법사를 통해 김 여사에게 명품 선물과 함께 교단 현안을 청탁하는 과정에서 한 총재의 사전 승인이 있었다고 판단하고 대면 조사가 반드시 필요하다는 입장입니다.



<앵커>



그리고 내일은 국민의힘 권성동 의원에 대한 구속여부가 결정되죠.



<기자>



네, 국민의힘 권성동 의원에 대한 구속 전 피의자 심문이 내일 오후 2시 서울중앙지법에서 열립니다.



권 의원은 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있는데요, 지난주 국회에서 권 의원에 대한 체포동의안이 통과됐습니다.



권 의원 측은 불법 정치자금을 받은 사실이 없다며 혐의를 전면 부인하고 있는데, 이르면 내일 밤 구속 여부가 결정될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 이상민)